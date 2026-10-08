¿Travis Scott, Charli xcx, The Killers y ADÉLA en México? Estos son los artistas del Lollapalooza 2027 que podrían que podrían venir a nuestro país

Este jueves se revelaron los carteles de las ediciones sudamericanas del Lollapalooza 2027, con muchas grandes sorpresas, pues habrán artistas de gran nivel que estarán recorriendo todo el continente por lo que podrían hacer una visita a México en esas fechas.

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Algunos de los artistas internacionales que estarán liderando el cartel de las ediciones de Argentina, Brasil y Chile son Travis Scott, Charli xcx, The Killers, Queens of The Stone Age, David Guetta, The Neighborhood, Fontaines D.C. y SOMBR.

¿Qué artistas del Lollapalooza vendrán a México?

Dentro de estos headliners ya hay algunos nombres que han confirmado presentaciones en México para marzo de 2027, pues por un lado Queens of The Stone Age llegarán al Estadio Ciudad de los Deportes junto a Interpol el 6 de marzo y Fontaines D.C. quienes darán dos fechas en el Pepsi Center el 24 y 25 de marzo.

Pero eso solo hablando de los headliners, pues también hay algunas letras más pequeñas que podrían acercar a demás artistas a México como lo son:



The Prodigy

Malcolm Todd

Cage The Elephant

Geese

Raye

Lola young

ADÉLA

Four Teet

Angine de Poitrine

The Avalanches

¿The Killers, Travis Scott, Adelá, Charli xcx vendrán a México?

Lo más probable es que este tipo de artistas lleguen a algunos festivales que se celebren en México durante el mes de marzo, justo como lo son el Vive Latino o el Tecate Pal’ Norte.

Aunque este tipo de anuncios no excluye de que también ofrecen conciertos de manera solitaria, sobre todo artistas que se han posicionado de gran manera en México como lo son Travis Scott, Charli xcx o The Killers.

Por otro lado, hay algunos más emergentes que han hecho bastante ruido en los últimos meses y que podrían tener shows en privado como Malcolm Todd, Adéla, Four Tet, Angine de Poitrine, por mencionar algunos.