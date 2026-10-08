¿Radio de GTA 6 con Bad Bunny como locutor? Esta es la música que podrás escuchar en el videojuego:

Este jueves hemos amanecido con algunas novedades del GTA 6, videojuego que está llamado a ser uno de los mejores de todos los tiempos y su desarrolladora, Rockstar Games ha sido bastante minuciosa en cada detalle y la música no es una excepción, pues incluso se ha filtrado una presunta parte en la que los puertorriqueños Bad Bunny y Rai Nao forman parte de la locución de la radio.

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Como se venía anunciando en los últimos días, la música será uno de los grandes apartados de este título, en donde ya hemos conocido las estaciones de radio del GTA 6, donde habrá una gran variedad de esta para todo tipo de gustos en Cocoteo FM; Back Country Radio; AfroBank; The Chamber 106.6; Flash FM y Dirty South Clasics.

¿Qué música habrá en las estaciones de radio del GTA VI?

Si algo ha caracterizado esta saga de videojuegos es su gran variedad musical en cada estación donde además de propuestas nuevas, hay algunos clásicos que seguramente te ambientarán en cada modo de juego.

