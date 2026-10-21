OFICIAL: U2 tendrá una nueva fecha en el Estadio GNP de la CDMX conoce la preventa y venta de boletos para el tercer concierto

La fiebre por U2 en México no cesa y es que en tan solo en las preventas, la legendaria banda irlandesa logró prácticamente vender todas sus entradas, haciendo casi dos sold-outs en el Estadio GNP de la Ciudad de México donde se presentará como parte de su gira ‘Carnaval de Luz: The Greatest Show On Earth Tour’.

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Poco le importó al público azteca que los precio de los boletos fueran de los $22,800 hasta los $1,597 pesos, pues a lo largo de los años Bono y compañía han sabido conquistar a nuestro país, teniendo una gran base de fans y ya nos quedó claro que para el lanzamiento de su nuevo disco y celebración de 50 años nadie se quiere quedar fuera, por lo que es importante que sepas que la preventa bancaria será este jueves 22 de octubre.

U2 abre una tercera fecha en el Estadio GNP de la CDMX

Tras las primeras preventas (ojo que aún no es la venta para el público en general), ha habido una gran demanda de boletos, por lo que la banda U2 abrió una tercera fecha como parte de su gira ‘Carnaval de Luz: The Greatest Show On Earth Tour’, la cuál se estará llevando a cabo el domingo 28 de febrero de 2027.

Se espera que la venta de boletos de este tercer concierto, al igual que las primeras fechas mantenga un orden similar a los ya vistos:



Preventa de suscriptores del Grupo The Hype y Feedback: Jueves 22 de octubre a las 8:00 am.

Preventa Banamex: Jueves 22 de octubre a las 10:00 am.

Preventa para fans: Jueves 22 de octubre a las 12:00 pm.

Venta al público general: Viernes 23 de octubre a las 10:00 am.

Debido a la gran demanda, U2 suma una nueva fecha a The Greatest Show On Earth World Tour en la Ciudad de México el 28 de febrero al Estadio GNP Seguros. #PreventaBanamex 22 octubre. https://t.co/aH6GtO22fN — Ocesa Total (@ocesa_total) October 21, 2026

¿Cuáles son los precios de los boletos del concierto de U2 en el Estadio GNP de la CDMX 2027?

Estos son los precios y el mapa del concierto de U2 en el Estadio GNP de la Ciudad de México:

Red: $3,819

Golden Circle: $6,051

Premier A: $3,819

Premier B: $3,819

GNP: $5,270 - $7,378 - $8,959

Verde B: $4,375 - $5,688 - $6,562

Coca Cola: $3,135 - $4,076 - $4,702

Verde C: $2,341 - $3,044 - $3,746

Naranja C: $1,597 - $1,917 - $2,396

Box: $1,835

Personas con Discapacidad: $1,835