U2 en CDMX desde $1,597 hasta los $22,800: Confirman mapa y precios OFICIALES de los boletos para el concierto en el Estadio GNP

Hace unos días que se confirmó que U2 estará visitando la Ciudad de México los próximos 23 y 26 de febrero de 2027 como parte de su gira Carnaval de Luz: The Greatest Show On Earth Tour con la que estarán presentando su nuevo trabajo de estudio y sabemos que la legendaria banda irlandesa tiene una gran conexión con nuestro país pues a días de las preventas ya hay mapa del concierto e incluso precios oficiales.

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Si tú al igual que nosotros no puedes esperar por ver a la que es considerada por muchos como “la mejor banda del mundo”, en seguida te compartiremos el mapa oficial y los precios que costará verla desde el Estadio GNP, mismos que irán desde los $1,597 hasta los $22,800 (en paquete VIP) sin cargos por procesamiento.

¿Cuáles son los precios de los boletos del concierto de U2 en el Estadio GNP de la CDMX para 2027?

A pocas semanas del estreno del disco Carnaval de Luz, la emoción por U2 crece cada vez más, por lo que si piensas ir, te dejamos la siguiente lista de precios oficiales de las dos fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México sin cargos por el procesamiento por parte de la boletera que será Ticketmaster:



Boletos normales:

Red: $3,819

Golden Circle: $6,051

Premier A: $3,819

Premier B: $3,819

GNP: $5,270 - $7,378 - $8,959

Verde B: $4,375 - $5,688 - $6,562

Coca Cola: $3,135 - $4,076 - $4,702

Verde C: $2,341 - $3,044 - $3,746

Naranja C: $1,597 - $1,917 - $2,396

Box: $1,835

Personas con Discapacidad: $1,835



Boletos VIP:

Red: $9,920

Golden Circle: $19,996 - $22,800

Premier A: $9,903

Premier B: $9,903

GNP: $12,223

Mapa del concierto de U2 en el Estadio GNP de la Ciudad de México

Si tienes problemas para decidir qué boleto se ajusta a tus necesidades, te compartiremos el mapa oficial de lo que será este imperdible concierto en el Estadio GNP:

¿Cuándo es la preventa de los boletos de U2 en el Estadio GNP de la CDMX?

Para este concierto habfrán diferentes preventas, siendo la Beyond el lunes 19 de octubre a las 9:00 am y la Preventa LineUp el mismo 19 de octubre pero a las 3:00 pm; ambas para la tarjeta bancaria participante.

La tercera preventa bancaria será el miércoles 21 en punto de las 10:00 am y la cuarta será preventa para fans será el jueves 22 de octubre a las 10:00 am.

Por último, la venta general será el viernes 23 de octubre a las 10:00, por lo que te deseamos mucha suerte consiguiendo tus entradas.