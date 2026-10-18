U2 en CDMX desde $1,597 hasta los $22,800: Confirman mapa y precios OFICIALES de los boletos para el concierto en el Estadio GNP
Conoce el mapa y los precios OFICIALES de los conciertos de U2 en el Estadio GNP de la Ciudad de México para el mes de febrero de 2027:
Hace unos días que se confirmó que U2 estará visitando la Ciudad de México los próximos 23 y 26 de febrero de 2027 como parte de su gira Carnaval de Luz: The Greatest Show On Earth Tour con la que estarán presentando su nuevo trabajo de estudio y sabemos que la legendaria banda irlandesa tiene una gran conexión con nuestro país pues a días de las preventas ya hay mapa del concierto e incluso precios oficiales.
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Si tú al igual que nosotros no puedes esperar por ver a la que es considerada por muchos como “la mejor banda del mundo”, en seguida te compartiremos el mapa oficial y los precios que costará verla desde el Estadio GNP, mismos que irán desde los $1,597 hasta los $22,800 (en paquete VIP) sin cargos por procesamiento.
¿Cuáles son los precios de los boletos del concierto de U2 en el Estadio GNP de la CDMX para 2027?
A pocas semanas del estreno del disco Carnaval de Luz, la emoción por U2 crece cada vez más, por lo que si piensas ir, te dejamos la siguiente lista de precios oficiales de las dos fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México sin cargos por el procesamiento por parte de la boletera que será Ticketmaster:
- Boletos normales:
Red: $3,819
Golden Circle: $6,051
Premier A: $3,819
Premier B: $3,819
GNP: $5,270 - $7,378 - $8,959
Verde B: $4,375 - $5,688 - $6,562
Coca Cola: $3,135 - $4,076 - $4,702
Verde C: $2,341 - $3,044 - $3,746
Naranja C: $1,597 - $1,917 - $2,396
Box: $1,835
Personas con Discapacidad: $1,835
- Boletos VIP:
Red: $9,920
Golden Circle: $19,996 - $22,800
Premier A: $9,903
Premier B: $9,903
GNP: $12,223
Mapa del concierto de U2 en el Estadio GNP de la Ciudad de México
Si tienes problemas para decidir qué boleto se ajusta a tus necesidades, te compartiremos el mapa oficial de lo que será este imperdible concierto en el Estadio GNP:
¿Cuándo es la preventa de los boletos de U2 en el Estadio GNP de la CDMX?
Para este concierto habfrán diferentes preventas, siendo la Beyond el lunes 19 de octubre a las 9:00 am y la Preventa LineUp el mismo 19 de octubre pero a las 3:00 pm; ambas para la tarjeta bancaria participante.
La tercera preventa bancaria será el miércoles 21 en punto de las 10:00 am y la cuarta será preventa para fans será el jueves 22 de octubre a las 10:00 am.
Por último, la venta general será el viernes 23 de octubre a las 10:00, por lo que te deseamos mucha suerte consiguiendo tus entradas.
CARNAVAL DE LUZ PRESENTS: THE GREATEST SHOW ON EARTH WORLD TOUR 2027… For our first stops.... 🇲🇽 Mexico City, 🇧🇷 São Paulo, and 🇦🇷 Buenos Aires. Mexico City — Artist Presale sign-ups are now open to all, with presale beginning 22 October at 10am local time. https://t.co/5Rp685mIT3— U2 (@U2) October 15, 2026