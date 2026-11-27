La escena de la música de la Ciudad de México se ha mantenido activa y desafiante este 2026, prueba de ello es WAKINA, la artista que recientemente estrenó su segundo sencillo “¿Quién Es Esa?”, una mezcla de ritmos y estilos que sirve a la perfección como carta de presentación, sobre todo si buscas nuevas propuestas.

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Como si se tratase de un golpe sobre la mesa, este último tercio de año WAKINA ha mostrado su ambición con sus dos primeros tracks, siendo el recién estrenado, uno bastante personal que plantea una problemática con la que muchas personas se pueden identificar.

WAKINA estrena su nueva canción “¿Quién Es Ella?”

Metiéndose de lleno en una faceta personal, Joaquina Mertz / WAKINA aborda directamente su percepción como artista y se sincera con su voz al ritmo del trip-hop, alt pop y demás ritmos latinos con un canto que refleja su vulnerabilidad.

Con una nueva identidad musical en la que experimenta más con los ritmos, su voz y su atmósfera WAKINA canta a los problemas de su actualidad en donde busca conectar con su ahora a través de su música.

Planteando los problemas personales como lo es perderse en uno mismo, la parálisis ante la vida y la falta de acción, esta canción plantea el problema de no reconocerse y lo que es cargar con el peso de sentirse atrapados en la propia mente.

¿Quién es WAKINA?

WAKINA es una de las artistas más prometedoras de la escena mexicana actual, quien cuenta con un ya largo camino en la música. Formada en Berklee College of Music donde estudió jazz y folklore, ha mantenido una estrecha relación con la música jazz y folklore latinoamericano en diversas corrientes.

Con este proyecto actual, Joaquina encuentra un espacio en el que de momento podemos comprender sus cuestionamientos lejos de toda expectativa, yendo de la mano con sus ganas de crear.