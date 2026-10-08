OFICIAL y CONFIRMADO: Cyberpunk 2077 tendrá adaptación live action, ¿estará Keanu Reeves? Conoce los detalles

¡Atención fans de la cultura geek! Se confirma el desarrollo de una película live-action de Cyberpunk 2077. Este nuevo proyecto, basado en el exitoso juego de acción y aventuras de CD Projekt Red, estará a cargo de Paramount Pictures. De momento, el largometraje se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que no hay mucha información al respecto. Al contrario, ha desatado un sinfín de dudas en redes sociales, siendo la aparición de Keanu Reeves la principal incógnita.

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¿De qué tratará la película live-action de Cyberpunk 2077?

Como mencionamos, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que no se sabe mucho al respecto. No obstante, se espera que se apegue a la historia original. Recordemos que el videojuego de CD Projekt Red se desarrolla en Night City, una ciudad ficticia de California, en la que el protagonista, V, sufre la implantación de un “biochip” que contiene un engrama de Johnny Silverhand, un legendario rockero y terrorista.

Conforme la conciencia de Silverhand se comienza a implantar en V, ambos deberán sumergirse en una nueva misión para separarse y salvar la vida del famoso mercenario, mientras se enfrentan a la temida Corporación Arasaka, que gobierna gran parte de la ciudad. Dicho esto, podemos imaginarnos de qué irá la trama de la cinta.

Cyberpunk 2077 videojuego | Crédito: CD Projekt Red CD Projekt Red

¿Keanu Reeves aparecerá en la adaptación?

En el videojuego, el personaje de Johnny Silverhand es interpretado por Keanu Reeves. El emblemático actor de Hollywood prestó su voz y realizó el trabajo de captura de movimientos y rostros para dar vida al legendario rockero; por lo que los fans no han dejado de cuestionarse si ése será parte del proyecto. De momento, no hay nada confirmado. No obstante, la posibilidad de que esto suceda ya ha elevado las expectativas en torno al proyecto.

¿Cuándo se estrenará la película live-action de Cyberpunk 2077?

Aún no hay una fecha de estreno oficial para la película live-action de Cyberpunk 2077. Sin embargo, teniendo en cuenta los tiempos de producción que toman las adaptaciones de ciencia ficción que requieren grandes efectos visuales - como es el caso - es probable que la cinta llegue a salas de cine hasta 2029 o, incluso, después. Por ahora, no queda más que esperar a que se dé a conocer más información sobre el elenco y los primeros avances.