The Exorcist: Martyrs revela su primer adelanto con Scarlett Johansson: fecha de estreno, cast y más

Mike Flanagan vuelve a hacer de las suyas. El cineasta estadounidense deja a los fans del terror con la boca abierta tras revelar el primer adelanto de su próximo proyecto: “The Exorcist: Martyrs”. Este primer teaser muestra a una Scarlett Johansson - quien da vida a la detective Jullie Miller - completamente invadida por el miedo mientras se enfrenta al mal. El tráiler completo saldrá este viernes, 9 de octubre. Mientras tanto, te compartimos el primer vistazo oficial:

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¿De qué tratará The Exorcist: Martyrs?

De acuerdo con el director Mike Flanagan - que, por cierto, está de estreno con el lanzamiento de Carrie - esta nueva película del universo del Exorcista no se trata de una adaptación ni un refrito de la cinta de 1973, sino de una historia completamente diferente, abordada desde otra perspectiva. Dicho esto, la cinta seguirá la historia de la detective de homicidios de Nueva York, Julie Miller (Scarlett Johansson), quien lucha por mantener activa su carrera mientras se desempeña como madre soltera de su hijo, Max (Jacobi Jupe).

Según la trama, la carrera de Julie despegó hace años tras capturar al padre Sunday (John Leguizamo), un asesino en serie cuyas escenas del crimen recreaban los martirios de los santos de la Iglesia Católica. Tras su detención, el padre Sunday fue sometido a una inyección letal, pero la ejecución no salió como esperaban. Ahora, una nueva ola de crímenes del padre Sunday vuelve a azotar a la Gran Manzana. La diferencia es que estos comienzan a afectar a Max y su abuela Mary (Diane Lane); por lo que Julie tendrá que hacer lo necesario para detenerlo.

Scarlett Johannson y más: este es el reparto CONFIRMADO para The Exorcist: Martyrs

Este es el reparto completo de la nueva cinta del universo del Exorcista:



Scarlett Johansson: detective Julie Miller

detective Julie Miller Jacobi Jupe : Max, hijo de Julie

: Max, hijo de Julie Diane Lane : Mary, madre de Julie

: Mary, madre de Julie John Leguizamo: padre Sunday

padre Sunday Sasha Calle : compañera detective de Julie

: compañera detective de Julie Chiwetel Ejiofor: padre William; supervisó la ejecución del padre Sunday

padre William; supervisó la ejecución del padre Sunday Laurence Fishburne: experto en rituales antiguos

Reparto de The Exorcist Martyrs | Crédito: Universal Pictures

¿Cuándo sale The Exorcist: Martyrs en México? Fecha de estreno en cines

The Exorcist: Martyrs tendrá su estreno en cines internacionales el viernes, 12 de marzo de 2027. No obstante, dado que los lanzamientos en México se producen un día antes, es probable que la cinta de Mike Flanagan tenga su estreno en salas de cine mexicanas el jueves, 11.