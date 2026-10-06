La edición coleccionista de GTA 6 supera los 13 mil pesos en México: ¿qué podría comprar un gamer con ese dinero?

Todos nos equivocamos… Pensamos que, como la edición coleccionista de GTA 6 costaría 400 dólares, podríamos estar comprando el producto que alcanzaría un precio de 7 mil pesos mexicanos. Muchos jugadores, medios y fanáticos se atacaron por el precio elevado y la falta del juego en la caja, sin imaginar que todo sería peor. Resulta que la The Goodtime State – Vice City Collection tendrá un precio de $13,990 pesos en nuestro país.

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¿Por qué los fans de GTA 6 están molestos?

GTA 6 se ha convertido en un ejemplo de lo que está mal dentro de la industria de los videojuegos. Aunque el juego promete y será jugado por millones de jugadores, no tiene contentos a los fans. Y es que con él se anunció la muerte del formato físico. Por si fuera poco, la edición coleccionista no solo tiene un precio enormemente elevado, sino que además no incluye el juego en ningún formato.

¿Qué puedes comprar con 13 mil pesos?

El precio no solo resulta impagable; expertos aseguran que no lo vale, pues con ese dinero pueden comprar incluso una nueva consola como el Steam Deck, cuyo precio ronda los $9,000 pesos. Si lo compraras, todavía te sobraría dinero para accesorios o algún juego.

Con ese dinero también podrías comprar una Switch 2, ya que tiene un precio de $10,900 pesos aproximadamente. Con los 13,990 pesos, aún tendrías dinero para algunos juegos.

Incluso hay ediciones coleccionistas de otros videojuegos que cuestan menos. Por ejemplo. El Elden Ring edición coleccionista ronda los 8 mil pesos. Para dimensionar el precio, podrías comprar dos veces la edición coleccionista de Ghost of Yotei y aun así te sobraría dinero.