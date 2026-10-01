Un fan de GTA 6 cobra VENGANZA por la POLÉMICA edición coleccionista de Rockstar y pone a la venta su caimán por solo 2 dólares con divertido mensaje

Muchas han sido las reacciones negativas de los fans ante la Edición Coleccionista de GTA 6, pero finalmente alguien decidió darle una respuesta creativa a Rockstar Games. Luego de que se revelara que esta caja costaría 400 dólares y, además de todo, no incluiría el juego, un creador de modelos 3D llamado JOUHNA117 decidió recrear la figura del caimán que viene incluida en la edición. Lo mejor de todo, lo puso a la venta por apenas 2 dólares.

También te puede interesar: ¡Última oportunidad! Se confirmó que estos sets de LEGO de Mario y Animal Crossing están a punto de DESAPARECER en tiendas

¿Qué incluye la edición coleccionista de GTA 6?

Recordemos que la edición coleccionista, que tanta molestia causó entre los gamers, tiene un precio de 400 dólares e incluye diferentes artículos inspirados en el universo del Grand Theft Auto VI, entre ellos una gorra, unos lentes, una cangurera y una estatua del caimán.

Si el precio ya era algo que molestaba o incomodaba demasiado, espera, pues no hemos revelado lo peor. Resulta que si quieres esta edición y además jugar GTA 6, deberás comprarlo por separado. Es por eso que los fans están muy infelices con las decisiones de la compañía.

¿Qué hizo el fan con la figura del caimán?

Lo que hizo JOUHNA117 es para aplaudirle, pues en lugar de limitarse a criticar el precio, decidió recrear digitalmente la figura de caimán, la cual es una de las figuras que más molestó a los fans, para que las puedan imprimir en casa en 3D. La figura solo cuesta 2 dólares, mide 16 centímetros y se encuentra disponible en Cults3D. Por si fuera poco, bajo la escultura escribió: “¿400 dólares sin el disco? Que te j0d4n, Rockstar”.

Muchos han tomado con humor la alternativa, mientras otros piensan que esta es una buena forma de hacer que los fans tengan una figura de colección sin pagar el excesivo precio de la caja de colección.