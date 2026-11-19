En los últimos días (¿Semanas?) todo mundo ha hablado sobre el GTA 6 y es que es uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos y no solo eso, pues incluso es el mejor puntuado… Junto a The Legend Of Zelda Ocarina of Time con 99% de acuerdo con Metacritic.

Los gráficos son de otro mundo, la jugabilidad también… Pero hay un detalle al que los fans han prestado atención y que ha comenzado a hacer ruido, sobre todo en comparación del GTA 5, pues en el nuevo título no puedes repetir las misiones después de completarlas, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

¿Por qué no se pueden repetir las misiones del GTA 6?

De acuerdo con las primeras especulaciones, se habla de que en GTA 6 no se pueden repetir las misiones debido a que este título tiene una estructura enfocada en la narrativa, la cuál también es abierta, por lo que cada decisión dentro de las misiones son de gran importancia en el desarrollo final.

El diseño abierto y flexible de la historia dan un peso y jugabilidad única en el que ciertamente no se puede jugar de la misma manera, sobre todo porque contrario al GTA 5, esta nueva entrega no otorga medallas que motivan a repetir las misiones que iban del oro al bronce, dándole todo este peso a los logros y trofeos.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la jugabilidad de GTA 5 y 6?

La diferencia en la historia entre el 5 y 6 es abismal, pues primero teníamos a Michael, Trevor y Franklin, quienes además contaban con su propio círculo social y vidas independientes, siendo que en el nuevo videojuego de Grand Theft Auto seguimos la historia de Jason y Lucía, por lo que la narrativa se va desarrollando en tiempo real dependiendo de las decisiones que tomes en la historia.

La manera en la que actúan Jason y Lucía alteran su relación y posteriormente el desenlace de la historia, por lo que es uno de los puntos principales por los que no se permite repetir misiones, ya que cada elección tendrá un gran peso.