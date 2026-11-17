Este martes 17 de noviembre se llevaron a cabo los premios de The Game Awards 2026, ceremonia que premia a lo mejor del mundo de los videojuegos y sí, tuvimos muchas sorpresas en donde destaca GTA 6 y The Legend Of Zelda Ocarina of Time, títulos que se disputarán el GOTY 2026.

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Si bien, el GTA 6 aún no sale a la venta al mercado convencional, estamos hablando de quizá el juego más esperado de todos los tiempos (la preventa lo confirma), por lo que hay bastante expectativa sobre su aprobación y hay quienes ciegamente lo avalan como vencedor del GOTY 2026, ¿Aunque cuál es la probabilidad de que se lo lleve?

GTA 6 y The Legend Of Zelda Ocarina of Time compiten por el GOTY 2026:

Si bien, The Legend Of Zelda Ocarina of Time es un remake del título original de 1998, millones de fans han destacado sus gráficos, jugabilidad así como la historia, por lo que a pocos días de su estreno es señalado como uno de los mejores videojuegos de la franquicia, ¿Será que Nintendo venza al juego más hypeado de la historia?

Por otro lado tenemos un título del cual ciertamente no sabemos mucho, pues tras años de retrasos y filtraciones, los avances han valido para emocionar a toda la comunidad gamer.

Aunque hemos visto puros teasers y avances del GTA 6, será hasta el 19 de noviembre que podremos saber de qué va esta ambiciosa apuesta de Rockstar Games que ha generado todo tipo de reacciones dentro de los fans que ha cosechado por todo el mundo, siendo una de las franquicias más respetadas.

¿Cuáles fueron los nominados al GOTY 2026?

Aunque aún falta mucho para saber cuál será el título de videojuegos que se lleve al galardón del Game Of The Year 2026, este año la batalla luce un tanto cerrada entre: