Estamos a horas del lanzamiento de uno de los videojuegos MÁS esperados de todos los tiempos, pues el GTA 6 está a la vuelta de la esquina y aunque estará disponible para Xbox, PC y PlayStation, en esta ocasión nos centraremos en esta última consola desarrollada por Sony.

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Rankeado como “el mejor juego de la historia” con un 99%, te compartiremos paso a paso todo lo que debes de saber para “platinar” el videojuego si lo jugarás en la PlayStation 5 y que así disfrutes de la experiencia completa de el ya mítico Grand Theft Auto VI, título que seguramente dará mucho de qué hablar en las siguientes semanas.

GTA 6

¿Cómo conseguir el 100% en el GTA 6?

Es importante que sepas que el videojuego tiene una dificultad 4/10 y aunque esto puede sonar algo “sencillo”, en realidad no lo es tanto, pues si buscas obtener TODOS los trofeos deberás prestar mucha atención al mapa y a lo que puedes o no hacer en él.

Empezando por lo básico: Activar los populares trucos te quita un trofeo… Sí, como en cada título, si comienzas a usar los códigos, no podrás “platinar” el juego.

Son un total de 55 trofeos: 46 de bronce, 6 de plata, 2 de oro y 1 platino.

Se recomienda guardar la partida al inicio de cada capítulo, además de que se estima que este tenga una duración de 200 horas.

¿Cuáles son todos los logros del GTA 6?

Hay un trofeo que puedes perder al inicio del Capítulo 1 en la Misión “Down to Earth” y es el de “Actitud Mental Positiva” donde debes de meditar, por lo que cuando Lucía te invite a meditar, tú debes de aceptar; siendo que debes de meditar en TODOS los puntos de meditación para conseguir el trofeo.

Ok, entendiendo este punto inicial, los demás pasos para conseguir los trofeos en PlayStation son simples pero laboriosos, pues deberás terminar al 100% la historia principal así como las misiones opcionales y escanear tanto vehículos como animales.

*Activa las notificaciones de interfaz de usuario*: Aunque parezca algo obvio, este punto es importante, pues así podrás estar al tanto de tu progreso en cada tipo de misión y logros desbloqueados.