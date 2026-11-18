Solo faltan algunas horas para que de manera oficial se estrene GTA 6 en países como México y Latinoamérica y, de acuerdo con Sensos Tower, el videojuego ya superó los 1,500 millones de dólares, lo que lo posiciona como gran candidato para convertirse en el mejor estreno de todos los tiempos para un producto de entretenimiento; esto debido a que podría superar los 1,223 millones generados por Avengers: Endgame en su fin de semana de estreno mundial. No obstante, es importante destacar que estas filtraciones no han sido del todo confirmadas por Rockstar Games.

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De acuerdo con lo que se ha comenzado a especular por estimaciones propias de Senso Tower, se ha revelado que hasta ahora se aproximan poco más de 15.88 millones de preventas digitales del nuevo GTA 6, lo que equivale a aproximadamente 1,540 millones de dólares. De la misma manera se confirmó que, por su parte, Avengers: Endgame consiguió un debut mundial de aproximadamente 1,223 millones de dólares en abril de 2019, de acuerdo con los datos publicados por Disney.

¿Cual es la postura de Rockstar Games?

Es importante destacar que, a pesar de que las cifras del videojuego aprecian superar ya las declaradas por la película, consolidando a GTA 6 como el mejor producto de entretenimiento de todos los tiempos, las cifras de Avenger corresponden a preventas acumuladas previas al estreno, y la otra a ingresos en taquilla solo de un fin de semana. Además, es importante destacar que hasta ahora, de manera oficial, Rockstar ha confirmado las cifras o revelado el alcance real de su nueva entrega.

¿A Qué hora se estrena GTA 6 en México?

Se debe dejar en claro que los gamers que quieran jugar el nuevo GTA 6 desde México podrán hacerlo en punto de las 00:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 19 de noviembre del 2026. No obstante, se deben tomar en cuenta los distintos usos horarios del país.