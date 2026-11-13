OFICIAL: Confirman anuncio de nominados a los Game Awards 2026, fecha, hora y dónde verlo desde México y América Latina

Los fanáticos de los videojuegos están próximos a recibir las mejores noticias ya que The Game Awards 2026 confirmó que a través de una transmisión especial dará a conocer oficialmente la lista de nominados de su nueva edición, por lo que finalmente se conocerá qué producciones competirán por llevarse el título como el Juego del Año.

De acuerdo con un comunicado la transmisión se realizará en vivo y estará dirigida por Geoff Keighley, quien revelará las categorías y los videojuegos seleccionados por el jurado.

¿Cuándo y a qué hora anuncian los nominados a The Game Awards 2026?

De acuerdo con el anuncio oficial, la revelación de los nominados será este martes 17 de noviembre de 2026, a las 12:00 del mediodía, tiempo del Este. Sin embargo, debido a los distintos husos horarios de cada país puede modificarse la hora. A continuación te presentamos la hora aproximada en la que los seguidores de México y otros países de América Latina podrán ver las nominaciones.

México: 11:00 am

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00 pm

Venezuela y Bolivia: 1:00 pm

Argentina, Chile y Uruguay: 2:00 pm

¿Dónde ver EN VIVO el anuncio de nominados a The Game Awards 2026?

Los amantes de los videojuegos podrán seguir esta transmisión especial a través de las plataformas digitales oficiales de The Game Awards, especialmente su canal de YouTube, donde se realizará la transmisión en vivo.

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Esta revelación será especialmente importante porque permitirá conocer a los videojuegos que competirán en las distintas categorías de la premiación 13ª edición, la cual esta programada para el próximo 10 de diciembre de 2026, desde el Peacock Theater de Los Ángeles.