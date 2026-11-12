Cada vez falta menos para vivir uno de los eventos más grandes de toda la industria gamer; así es, hablamos de la premiación que reconoce, a través de galardones, lo mejor de los videojuegos; The Game Awards, que en este 2026 presenta su 13ª edición. Este jueves 12 de noviembre se dió a conocer que la transmisión de esta ceremonia se podrá disfrutar a través de la plataforma de streaming Disney +. Por otro lado, también podrá sintonizarse a través de los canales oficiales de The Game Awards en redes como YouTube, Twitch, TikTok y X.

The Game Awards 2026: ¿Cuándo y a qué hora ver la premiación por Disney +?

La ceremonia de premiación de The Game Awards 2026 se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre. Esta se llevará a cabo de manera presencial y en directo desde el Peacock Theater, en Los Ángeles, Estados Unidos. La hora en la que dará inicio el evento será en punto de las 6: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México.

The Game Awards 2026: ¿Qué videojuegos están nominados?

Hasta el momento se desconoce qué videojuegos están nominados ya que el periodo para tomar en cuenta a los proyectos termina hasta el 20 de noviembre. Se espera que una vez que este plazo se termine, se revele qué proyecto está nominado en cada una de las categorías de la premiación así como los videojuegos que competirán en la categoría más ambiciosa: Juego del Año (GOTY).

¿Qué podrá ver el público en The Game Awards 2026?

Este evento no solo premia, a través de distintas categorías, a lo mejor de la industria de videojuegos sino que el evento que se presenta también expone grandes sorpresas como estrenos mundiales y adelantos exclusivos, muchos suelen ser de los más esperados. Por otro lado, presenta novedades de ciertos juegos así como anuncios de proyectos que pueden estar en desarrollo. Aunado a esto, también se presentan artistas de talla internacional para hacer algún performance o presentación musical sobre el escenario. Además de que también suelen haber celebridades importantes de diversas áreas del entretenimiento como el cine, música o cultura.

Cabe recalcar que el periodista y productor Geoff Keighley será el conductor del evento, mismo que figura como productor del mismo y que creó esta premiación en 2014.