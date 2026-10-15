OFICIAL: GTA 6 sí podrá competir por el GOTY 2026 en The Game Awards, ¿qué probabilidades tiene de llevarse el premio y contra qué otros videojuegos podría ser nominado?

Es oficial, se ha revelado la fecha límite que The Game Awards ha fijado para considerar a sus nominados en la edición de este 2026; esta es el 20 de noviembre. Tomando en cuenta que Grand Theft Auto VI (GTA 6) se lanzará el 19 de noviembre, queda confirmado que podrá ser tomado en cuenta. A continuación te compartimos qué posibilidades tiene este videojuego de llevarse el GOTY (Game of the Year o Juego del Año) este año y contra quiénes podría competir.

GTA 6: ¿Qué posibilidades tienes de ganar el GOTY 2026 en The Game Awards y contra qué videojuegos competirá?

Es importante aclarar que hasta el momento no se ha anunciado a los nominados de The Game Awards, por lo que se desconoce quiénes competirán por el GOTY 2026. Sin embargo, de acuerdo con Vandal, entre los videojuegos que forman parte de los mejores de 2026 son: Mina the Hollower, Forza Horizon 6, Well Dweller, Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem, Mewgenics, 007 First Light, The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight y Pragmata, por lo que forman parte de una lista de posibles candidatos a competir. Es importante aclarar que esto no es para nada un hecho ya que las nominaciones suelen anunciarse hasta noviembre.

Ahora bien, respecto a GTA 6, es muy probable que esté nominado; aunque no es un hecho, sin embargo cumple con la fecha límite para ser tomado en cuenta por la premiación con solo un día rozando lo establecido. Por otro lado, algunos expertos, de la industria, analistas financieros y medios especializados en videojuegos han señalado la gran huella que GTA VI tendrá una vez que salga, no solo en la cuestión financiera sino en el impacto cultural. Por ejemplo, el analista financiero y especialista en la industria de videojuegos, Doug Creutz, reveló este año en una conferencia de TD Cowen, que GTA 6 ha mantenido gran exito en tres generaciones de consolas y ha acumulado 230 millones, algo que sin duda representa que gran impacto que podrá tener en el mercado este año, por lo que es posible, aunque no un hecho, que el videojuego se lleve el GOTY 2026.

GTA VI: ¿Qué precio tendrá el álbum musical y cómo se puede conseguir?

Es oficial, el videojuego más esperado tendrá su propio álbum musical. GTA lanzará “Grand Theft Auto VI: The Album”, el cuál estará a la venta a partir del 19 de noviembre de 2026. Este álbum incluirá 34 canciones originales, las cuáles están inspiradas en Vice City y Leonida. La compra la podrás realizar a través sitio web del álbum de GTA VI. El lanzamiento contemplará una edición en vinilo, otra en vinilo pero edición limitada y otra en CD por lo que tendrás la opción de tenerlo en más de un formato. Para el vinilo el precio es de $49.98 dólares (858.94 pesos mexicanos), para la versión edición limitada $124.8 dolares(2,144.76 pesos mexicanos) y para el formato de CD $19.98 dólares (343.41 pesos mexicanos).