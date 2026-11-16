Glenn Close recibe premio Oscar faltando MESES para la ceremonia del 2027, ¿por qué y qué son los Governors Awards?

Glenn Close, reconocida actriz de Disney por haber interpretado a Cruella de Vil en las míticas películas live action de 101 Dálmatas, y aplaudida por sus papeles en cintas como Atracción Fatal, por fin ha recibido un premio Oscar, pero no, no fue nominada ni se trata de un galardón otorgado por alguno de sus más recientes papeles en La Bola Negra o Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, se trata de un premio de La Academia que otorga en los Governors Awards.

Con más de 52 años de carrera artística, Glenn Close fue una de las invitadas de honor a los Governors Awards que se llevaron a cabo el pasado domingo 15 de noviembre, en donde La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó un Oscar honorífico, honrando sus años artísticos participando en diferentes películas que han marcado y dejado en claro el nivel actoral que la actriz ha gozado a lo largo de su vida.

Con 79 años, Glenn Close ha tenido 8 nominaciones en los Premios Oscar, de las cuales no ha logrado llevarse ninguno de estos Oscar competitivos, siendo hasta ahora que se le otorgó el honorífico. Las nominaciones que gozó fueron por los siguientes papeles:

Mejor actriz de reparto en “Hillbilly, una elegía natural” (2021)

Mejor actriz en “La buena esposa” (2019)

Mejor Actriz en “Albert Nobbs” (2012)

Mejor Actriz en “Las amistades peligrosas” (1989)

Mejor Actriz en “Atracción Fatal” (1987)

Mejor Actriz de “Reparto en El mundo según Garp” (1982)

Mejor Actriz de Reparto en “Reencuentro” (1983)

Mejor Actriz de Reparto en “El mejor” (1984)

¿Qué son los Governors Awards y por qué dan premios Oscar?

Los Governors Awards o Premios Gobernadores, se caracterizan por reconocer las trayectorias más grandes e importantes dentro de la industria cinematográfica, o incluso aportaciones relevantes para el mundo del cine, por lo que no reconocen específicamente el papel o la dirección de una sola película, si no por el contrario premian por ejemplo grandes carreras artísticas como fue en el caso de Glenn Close.

¿Qué otros premios dieron en los Governors Awards 2026?

Además de reconocer la carrera de Glenn Close, otros contribuyentes a la historia del cine que recibieron un Oscar honorífico fueron:

Ridley Scott

Floyd Norman

También se otorgó el premio Irving G. Thalberg Memorial Award, que reconoce a productores y equipos de producción creativos y competentes en su arduo trabajo en la industria:

Christine Vachon

Pamela Koffler

¿Glenn Close podría ser nominada en los Oscar 2027?

Glenn Close tiene en puerta dos películas a estrenarse en México: Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, una adaptación de la saga de Suzanne Collins que es bastante esperada por sus fans; y La Bola Negra, una película española que ha sido elogiada por la crítica y todos aquellos que han tenido la oportunidad de verla.

Ambos títulos pueden resonar como fuertes contendientes para participar en alguna de las 24 categorías de los Premios Oscar 2027, sin embargo, la categoría en donde Glenn Close podría entrar es en Mejor Actriz de Reparto, gracias a su interpretación en La Bola Negra de Isabelle Durand una historiadora especializada en la vida del poeta de Federico García Lorca, personaje central de la película de los Javis.

Sin embargo, para muchos las posibilidades de que Glenn Close reciba y sea premiada por este papel puede ser bastante baja, ya que al tratarse de una película de habla no inglesa se teoriza que sus posibilidades de ser reconocida no sean las suficientes para por fin otorgarle un Oscar competitivo a la actriz.