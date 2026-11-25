En las últimas décadas Alejandro González Iñárritu se ha convertido en uno de los talentos más destacados en el cine mundial, pues su legado va más allá de Hollywood, sino que ya hay quienes consideran que su habilidad trasciende e influye directamente en el cine, una de esas voces autorizadas para avalar su trabajo es el mismo Leonardo DiCaprio.

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Desde hace más de una década comenzó la relación laboral entre Iñárritu y DiCaprio, cuando coincidieron en la aclamada cinta “El Renacido”, misma que terminó por darle su primer Oscar al actor y no sólo eso, pues también Alejandro se llevó la estatuilla a “Mejor Director” y finalmente Emmanuel “Chivo” Lubezki a “Mejor Fotografía”, dejando ver el gran trabajo del equipo.

Leonardo DiCaprio, uno de los actores más emblemáticos sobre Alejandro González Iñárritu

Descrita como toda una experiencia, Leonardo trabajó como nunca antes para dar una actuación más que memorable, donde se deshizo en elogios de Iñárritu y “El Chivo” cuando recibía su primera estatuilla, señalando que: “Mientras la historia del cine se desarrolla, tú te has abierto paso en esa historia. Qué increíble talento eres”, declaró el actor estadounidense de hoy 52 años.

Aunque a lo largo de los años hemos visto a Leo DiCaprio protagonizar grandes películas y dar grandes actuaciones, por azares del destino no conseguía ganar esa anhelada estatuilla dorada, siendo la sexta nominación “la vencida” luego de trabajar en 2015 con el cineasta mexicano en “El Renacido”.

¿Cuántas películas tiene Alejandro González Inárritu?

Hoy en día Iñárritu a sus 63 años es uno de los cineastas más destacados, quien en el último cuarto de siglo ha entregado algunas de las películas más aclamadas por la crítica mundial tales como:

Amores Perros (2000)

(2000) 21 Gramos (2003)

(2003) Babel (2006)

(2006) Hermoso (2010)

(2010) Birdman (2014)

(2014) El Renacido (2015)

(2015) Bardo (2022)

(2022) Digger (2026)

¿De qué trata Digger, la última película de González Iñárritu?

Digger es una comedia negra y sátira dirigida por Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise en la que se abordan problemas ecológicos que lejos de parecer un escenario improbable, retrata lo que muchas veces suele pasar hoy en día con grandes proyectos.

Dentro de este caos ambiental, el mismo creador del problema busca enmendar su imagen pública y para sorpresa de nadie, las cosas no mejoran, aunque las circunstancias y dilemas nos muestran una historia única y entretenida.