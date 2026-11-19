No cabe duda que si hablamos de grandes iconos de la cultura popular y celebridades de Hollywood el nombre de Marilyn Monroe no debe faltar ya que la mujer que destacó como modelo y actriz, siendo uno de los símbolos sexuales de los años 50 y principios de los 60 es actualmente una de las figuras más importantes debido a que su trabajo pasó a la historia. A pesar de que debutó en diversas cintas y sus personajes se convirtieron en los favoritos del público, la artista estadounidense nunca recibió, durante toda su carrera, un Premio Oscar.

¿Por qué Marilyn Monroe nunca recibió un Premio Oscar?

Hasta el momento se desconoce por qué La Academia nunca consideró a Marilyn Monroe para otorgarle un Premio Oscar. Sin embargo, de acuerdo con algunas personas, la actriz fue encasillada en papeles que se limitaban solo a ser una mujer rubia demeritando su trabajo y gran evolución en la comedia y drama. Por ejemplo, su actuación en la cinta Bus Stop (1956), recibió grandes elogios debido al gran trabajo que la actriz presentó ante las cámaras. A pesar de no haber recibido un Oscar, la actriz obtuvo el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical por Con faldas y a lo loco (1959). Por otro lado, fue nominada en dos ocasiones como mejor actriz extranjera por The Seven Year Itch (1956) y The Prince and the Showgirl (1958) en los Premios BAFTA. Por su parte, en los Premios Photoplay y Look ganó la distinción como estrella femenina más popular (1953), mejor actriz por Gentlemen Prefer Blondes y How to Marry a Millionaire (1954).

¿Quién era Marilyn Monroe?

Norma Jeane Mortenson , mejor conocida como Marilyn Monroe fue una destacada actriz estadounidense que lamentablemente murió a los 36 años de edad. A lo largo de su carrera participó en cintas como Los caballeros las prefieren rubias (1953), Cómo casarse con un millonario (1953), La tentación vive arriba (1955), Bus Stop (1956), Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, 1959), una cinta que actualmente es considerada una de las mejores comedias de la historia del cine.

A lo largo de su carrera mantuvo tres maridos; James Dougherty (1942-1946), Joe DiMaggio (1954), y Arthur Miller (1956-1961). Uno de los datos más curiosos de su carrera es que fue descubierta por un fotógrafo mientras trabajaba en una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después logró firmar con 20th Century Fox. Diversas frases caracterizaron a la actriz como “No quiero hacer dinero, quiero ser maravillosa.”, “Una carrera es una cosa maravillosa, pero no puede abrazarte por la noche.”, “A veces solo necesitas alguien que te haga reír cuando crees que nunca volverás a sonreír.”, solo por mencionar algunas.