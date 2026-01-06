Sydney Sweeney SIN ROPA: La verdad tras sus supuestas cirugías haciéndole un homenaje a Marilyn Monroe

La actriz estadounidense Sydney Sweeney , de 28 años, protagonizó la portada de la edición anual Best Performances de W Magazine con una sesión fotográfica que dejó a todos boquiabiertos. Inspirada en el glamour clásico de Marilyn Monroe, Sweeney posó completamente desnuda, usando únicamente un collar de Alta Joyería de Chopard y un peinado vintage.

La sesión coincidió con el estreno de sus dos nuevos proyectos cinematográficos: "The Housemaid" y "Christy Martin".

El homenaje a Marilyn Monroe

El look de Sweeney evocó directamente a la estrella de la Edad de Oro de Hollywood.

En el estreno de "The Housemaid", la actriz ya había rendido tributo a Monroe con un vestido blanco de Galia Lahav, recreando la icónica escena de "The Seven Year Itch".

En la portada de W Magazine, su corte bob rubio con rizos vintage reforzó la estética pin-up que inmortalizó a la legendaria actriz.

Con estas referencias, Sweeney dejó claro que su homenaje a Monroe no fue casualidad, sino una declaración artística de glamour y poder femenino.

La verdad sobre las supuestas cirugías

Meses antes de la publicación de la portada, Sydney Sweeney enfrentó rumores sobre supuestos retoques estéticos. En entrevista con Allure, negó categóricamente haberse sometido a cirugías plásticas: “Me dan mucho miedo las agujas, no tienes idea”.

La actriz también criticó las comparaciones entre fotos de su adolescencia y su imagen actual: “¡No se puede comparar una foto mía de cuando tenía 12 años con una de 26 con maquillaje e iluminación profesional! ¡Claro que voy a verme diferente!”.

Además, en la famosa prueba del detector de mentiras de Vanity Fair, realizada junto a Amanda Seyfried, confirmó que nunca se ha operado el pecho ni ninguna otra parte de su cuerpo.

Películas de Sydney Sweeney

En su entrevista con W Magazine, Sweeney habló sobre el reto emocional de interpretar a la boxeadora Christy Martin en el drama biográfico Christy.

“Siempre me he entrenado para separarme lo máximo posible de mis personajes. Cuando dicen ‘¡Corte!’, puedo salir de ahí y volver a ser Syd”.

Sin embargo, reconoció que la intensidad del papel la llevó a sentir que “todavía estaba volviendo a casa como Christy”, aunque intentó no cargar con los traumas del personaje en su vida personal.

Con esta portada, Sydney Sweeney desmintió rumores sobre su apariencia.

Su carrera, marcada por papeles intensos en "Euphoria", "The White Lotus" y ahora en cine, demuestra que está lista para consolidarse como una de las grandes figuras de Hollywood.