Las 7 mejores películas de terror según Rotten Tomatoes: cuáles son, dónde ver en streaming y de qué tratan

Con la llegada de la "Spooky Season", uno de los mejores planes es hacer un maratón con películas de terror que te sentir escalofríos en cada escena. Y si eres amante de este género y buscas títulos para mantenerte pegado a la pantalla hasta el último minuto, Rotten Tomatoes tiene una extensa lista con las mejores opciones y destacan 7 que puedes ver en plataformas de streaming.

Películas de terror que SÍ dan miedo: los 7 títulos aprobados por Rotten Tomatoes para ver en casa

"His House". Una pareja de refugiados se muda a una casa en Inglaterra para tratar de empezar de cero. Sin embargo, la tranquilidad se termina cuando notan golpes detrás de los muros y siluetas que cruzan por las habitaciones, como si fuera un ente que se alimenta con sus recuerdos más dolorosos. Puedes verla en Netflix.

"Under the Shadow". En medio de la guerra, una madre y su hija permanecen encerradas en un departamento que usan como refugio. Y mientras en el exterior hay tiroteos y ataques, una fuerza invisible se apodera del ambiente para acechar a la niña, convirtiendo cada rincón en una amenaza sin salida, trama que hace de esta producción una de las películas de terror mejor evaluadas en Rotten Tomatoes. Está disponible en Netflix y Apple TV.

"Get Out". Un joven llamado Chris visita a la familia de su novia, pero se da cuenta de que las sonrisas en sus rostros esconden algo escalofriante que no puede explicar. Conforme pasa el tiempo, lo inunda una sensación de que está en peligro dentro de esa casa y termina descubriendo la aterradora razón por la que lo invitaron. Puedes verla en Prime Video y HBO Max.

"The Wailing". En una aldea surcoreana, comienzan a desatarse brutales asesinatos y comportamientos aterradores, supuestamente a causa de una enfermedad que ni siquiera los médicos pueden explicar. Hay un policía que está decidido a investigar el caso y termina descubriendo una aterradora secuencia de rituales oscuros con una presencia maligna que usa el miedo de sus víctimas. Esta es una de las películas de terror que están disponibles en Prime Video.

"Babadook". Una criatura aterradora se adentra a la vida de una madre con su pequeño hijo, todo por culpa de un libro infantil que estaba poseído. Este ente no los deja en paz y llena todos los cuartos con ruidos extraños, sombras inquietantes y una sensación de miedo que crece mientras más tratan de ignorarlo. Es una de las películas de horror para ver en Halloween que hay en MUBI.

"Let the Right One In". El protagonista es Oskar, quien se vuelve cercano a Eli, su pequeña vecina que luce encantadora pero oculta una naturaleza aterradora. Por lo que un simple intento de tener compañía, se transforma en una historia oscura en la que se van revelando una serie de muertes a los que estaría ligada. Puedes verla en Apple TV.