Hoy en Prime Video: la película que fue un fracaso en taquilla por mostrar una escena sensible después del 9/11

El éxito de una película no siempre depende de la historia y la producción, también intervienen factores externos y el "timing" con el que se estrenó. Esto aplica principalmente cuando la temática que se aborda, se relaciona con alguna situación sensible en el mundo, justo como le pasó a Donnie Darko por una extraña coincidencia de sus escenas con el atentado del 9/11.

¿Cuál es la escena de Donnie Darko que causó polémica por el 9/11?

Toda la polémica en torno a este título del catálogo de Prime Video ocurre en los primeros minutos y al final, cuando se muestra en pantalla la caída de un motor de avión que se estrella directamente contra la habitación del protagonista. La explicación de la escena de Donnie Darko que muchos relacionaron con el 9/11, es que se trata de una especie de catástrofe que interviene con el fin del mundo y que el protagonista descubrirá conforme transcurre la historia.

Este momento cinematográfico causó gran controversia en su momento porque se estrenó el 26 de octubre de 2001, es decir, poco después de un mes de que se suscitaron los lamentables atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando un avión colisionó sobre una de las Torres Gemelas de Nueva York. Por lo que inevitablemente, hubo quienes consideraron que era de mal gusto lanzar este tipo de contenidos cuando la sociedad estaba tan afectada.

Sin embargo, se trató de una desafortunada casualidad, pues la película había sido grabada desde tiempo atrás y ya se habían tenido algunas funciones en festivales de cine meses antes. De modo que en realidad nunca fue una representación de lo que pasó en ese incidente donde murieron miles de personas.

¿De qué trata Donnie Darko y dónde verla?

La película de Donnie Darko cuenta la historia de un adolescente con problemas emocionales que logra escapar de un accidente fatal, pero como consecuencia, empieza a experimentar extraños sucesos que parecen no tener explicación. Entre las alucinaciones que tiene, está la presencia de una figura de conejo llamada Frank, que le anuncia que el mundo está a punto de terminarse.

Es aquí que cobra sentido la escena que se pensó que era por el 9/11, cuando una aeronave se estrella en su habitación. Al principio consigue salvarse gracias a su amigo imaginario. Después, para el cierre termina descubriendo que el motor del avión es un artefacto que altera el curso del tiempo y que, por alguna razón, de eso depende que el mundo pueda seguir existiendo.

Donnie Darko causó mucha polémica cuando se estrenó|Prime Video

A punto de que se cumplan 25 años desde su estreno y tras haber tenido un fracaso en la taquilla originalmente, Donnie Darko ya es considerada como una "película de culto". Está protagonizada por Jake Gyllenhaal y fue dirigida por Richard Kelly; es uno de los títulos preferidos del público y se puede ver en Prime Video.