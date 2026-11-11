Avengers: Endgame Encore llega a Disney+ con escenas inéditas: fecha de estreno de la nueva versión de Marvel

La espera para volver a reunir a los Vengadores está por terminar, ya que recientemente a través de las cuentas oficiales de Marvel y Disney+ se informó que después de su regreso a las salas de cine Avengers: Endgame Encore ya tiene fecha para llegar al streaming y promete una versión renovada con material adicional que conecta su historia con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

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De acuerdo con la información oficial esta edición estará disponible a partir del viernes 13 de noviembre de 2026, exclusivamente a través de la plataforma. Ante este anuncio seguidores de la saga tienen una oportunidad de revivir una de las peleas más épicas, pues es revivir esos momentos de Thanos y descubrir los nuevos detalles incorporados a la cinta, especialmente ahora que se acerca el estreno de Avengers: Doomsday.

¿Qué escenas inéditas incluye Avengers: Endgame Encore?

Esta nueva presentación no es una película completamente diferente, sino una versión actualizada del largometraje estrenado originalmente en 2019. Entre sus novedades destacan escenas adicionales relacionadas con Avengers: Doomsday, así como una nueva corrección de color que ofrece una apariencia visual renovada.

Otro detalle que llama la atención es su duración: la edición Encore tiene aproximadamente cuatro minutos más que la versión original. Aunque la historia principal conserva el mismo desenlace, el material agregado también busca establecer conexiones con los acontecimientos que Marvel prepara para su siguiente gran reunión de superhéroes.

¿Dónde ver Avengers: Endgame Encore en Disney+?

La película podrá verse en exclusiva dentro del catálogo de Disney+, por lo que será necesario contar con una suscripción activa para comenzar a disfrutarla un fin de semana lleno de muchas palomitas y emoción. El viernes 13 de noviembre, los usuarios podrán buscar el título en la aplicación o en el sitio web oficial de la plataforma.