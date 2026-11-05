Hoy en Disney+: la película animada de Marvel que ganó el Oscar y que tal vez ya olvidaste que existía

Si tienes algo de tiempo libre y estás buscando una película animada para ver hoy en Disney+, te venimos a recordar una joya de Marvel que no te puedes perder o que deberías revivir: Big Hero 6 (Grandes héroes). Esta película combina aventura, humor y una muy emotiva historia que te llegará al corazón. Esta película fue estrenada en 2014 y ya está disponible en su plataforma de Disney+. Cabe mencionar que en 2015 ganó el Óscar a Mejor película Animada.

¿De qué trata Big Hero 6?

La historia de Big Hero 6 sigue a Hiro Hamada, un adolescente brillante con mucha habilidad para la robótica que vive en un lugar llamado San Fransokyo. Este lugar combina elementos de San Francisco y Tokio. Desafortunadamente, la vida de Hiro da un giro de 180 grados cuando sufre una tragedia familiar. Con ayuda del adorable robot Baymax, diseñado para curar a las personas, resolverá el misterio y buscará acabar con el hombre que amenaza la ciudad.

Big Hero Big Hero es una película animada que conquistó al público.

¿Por qué Big Hero 6 ganó el Oscar?

Esta película es una verdadera obra de arte; el diseño de personajes, la ambientación, la historia y el mensaje que transmite la volvieron una de las favoritas de ese año. En la ceremonia de los Premios Oscar se destacó el trabajo de animación en Big Hero 6 y la forma en la que The Walt Disney Company convirtió una historia de superhéroes en una aventura emocional.

¿Big Hero 6 está basada en un cómic de Marvel?

Muchos no lo saben, pero el equipo que apareció en Grandes héroes es original de los cómics de Marvel. Cabe mencionar que la película modificó varios elementos de los personajes y la historia. La idea era tomar este relato de Disney y convertirlo en una nueva propuesta visual para nuevas audiencias de Disney.

¿Dónde ver Big Hero 6 en México?

La película de Grandes héroes la encuentras disponible en Disney+. Puedes buscarla con el título de Big Hero 6 o Grandes héroes dentro de la misma plataforma.