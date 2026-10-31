La figura del jinete vestido de negro, montado en un caballo oscuro y ligado a pactos sobrenaturales, vuelve a la pantalla grande con una producción mexicana de animación. La película animada revive una de las leyendas más famosas y temidas de México. Mientras que en La momia, Brendan Fraser perdió el conocimiento al filmar una escena.La momia, Brendan Fraser perdió el conocimiento al filmar una escena.

La historia toma como referencia una tradición oral que cuenta con distintas versiones en el país y la conecta con el universo de Leo San Juan, protagonista de Las Leyendas. La nueva entrega llegó a los cines mexicanos el 22 de octubre de 2026, con La venganza del Charro Negro. Mientras que el show de Truman tenía un guion que era mucho más oscuro que la película que conocimos.

La película animada que revive una de las leyendas más famosas y temidas de México|IMDb

¿De qué trata La venganza del Charro Negro?

La producción retoma el conflicto entre Leo San Juan y el personaje sobrenatural que protagonizó una de sus aventuras anteriores. En esta ocasión, el antagonista regresa después de varios años con el propósito de vengarse del joven y destruir aquello que más quiere.

Para cumplir su plan, el jinete hace volver a criaturas y enemigos de antiguas historias, lo que obliga a Leo a reunirse con sus amigos y enfrentar nuevos peligros. La trama también contempla a Nando, hermano del protagonista, en el centro del conflicto.

¿Cuál es el origen de la leyenda del Charro Negro?

La tradición oral presenta distintas versiones sobre el origen de este personaje. Una de las más conocidas cuenta la historia de un hombre humilde que deseaba conseguir riquezas y vestía con elegancia, aunque no tuviera dinero suficiente para mantener ese estilo de vida.

Según esa narración, hizo un pacto con el diablo a cambio de fortuna, pero después intentó escapar de la deuda. Como castigo, quedó condenado a recorrer los caminos vestido de negro y montado en un caballo.

En otros relatos, el jinete aparece durante la noche y ofrece dinero, favores o ayuda a quienes encuentra en caminos solitarios. El peligro surge cuando una persona acepta su invitación o sube a su caballo, pues la aparición puede llevarla lejos de su destino o conducirla a un lugar del que no consigue regresar.