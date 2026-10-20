Los Golden Globes NIEGAN que película de Michael Jackson se postule para ganar como Mejor Musical en los premios del 2027

Las galas de premios siempre tienen estos aspectos que resultan polémicos para muchos, pues se indican diferentes criterios al juzgar distintas películas o decisiones equivocadas al premiar o negarle el mérito a otras. Por ello, se indicó que Michael Jackson no competiría como Musical en los próximos Golden Globes… lo hará en la categoría de drama.

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¿Por qué Michael no competirá en Mejor Musical?

Se indica que la apuesta de Lionsgate fue mandar a Michael a la categoría de Mejor Musical, pero parece que los Golden Globes le negaron esa posibilidad. Según la información emitida por Gold Derby, quienes se encargan de dichos análisis en la inertna de estos premios, no vieron en este filme lo que un musical debe tener. Por ello, competiría en lo que muchos consideran una categoría demasiado complicada.

El reglamento que se evaluó indica que “un musical puede ser una comedia o un drama en el que se utilizan canciones además de diálogos hablados para impulsar la trama". Ante dicha situación, se decidió que no se cumplían con los criterios suficientes, especificamente en el ámbito del impulso de la narrativa de lo que es una biopic del Rey del Pop.

Dicha situación provocaría que el estudio meta una apelación que debería avalarse antes del 31 de octubre. Aunque se ve complicado que la situación cambie con el filme estrenado en abril de 2026, la situación movería los planes por completo en cuanto a las aspiraciones del estudio. Una de las cartas que se presumen como más fuertes en esta película es Jaafar Jackson, que en drama vería muy difícil una nominación como Mejor Actor.

¿Por qué Michael aspiraba a meterse en la categoría de Mejor Musical?

Aunque no es una postura oficial, los expertos indican que la productora de Michael aspiraba a colarse en Mejor Musical. Allí la competencia sería mucho menos exigente que si se meten en la pelea directa con los titanes dramáticos. Por eso se debe recordar que tras el triunfo de Ray (2004) y Walk The Line (2005), las reglas en este tipo de filmes cambiaron. Claramente se indicó que la música debía impulsar la narrativa de la película… no solo era presentar un filme con música incrustada.