CONFIRMADO: este es el soundtrack oficial de “Michael”, la nueva biopic del Rey del Pop

¡Confirmado! A escasas semanas de que se estrene en cines Michael, la nueva biopic del Rey del Pop, Sony anuncia el lanzamiento de Michael: Songs From the Motion Picture, el álbum con el soundtrack oficial de la película, el cual consta de 13 canciones. A continuación, TODAS las melodías que forman parte de la banda sonora de la película.

¿Qué canciones saldrán en Michael? Revelan el soundtrack oficial de la nueva biopic del Rey del Pop

La banda sonora de Michael estará compuesta por 13 canciones que abarcan toda la trayectoria musical del emblemático Rey del Pop: desde su paso por The Jackson 5 hasta su enorme éxito en solitario. Este es el soundtrack oficial de la nueva biopic:



I’ll Be There

Never Can Say Goodbye

Who’s Lovin’ You

Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save

Ben

Don’t Stop ‘Til You Get Enough

Beat It

Thriller

Billie Jean

Wanna Be Startin’ Somethin’

Human Nature

Workin’ Day and Night

Bad

¿Cuándo se estrena Michael en México? Fecha de lanzamiento en cines

Michael tiene programado su estreno en cines a nivel internacional el viernes 24 de abril. No obstante, dado que en México los estrenos se producen desde un día antes, la película estará disponible en salas de cine a partir del jueves, 23. Cabe mencionar que la banda sonora de la cinta también será lanzada en todos los formatos a partir del mismo 24. Según informó Sony, “el LP doble incluirá varias variantes de color, incluyendo algunas opciones exclusivas”.

¿Quién interpreta a Michael Jackson? Este es el elenco de la nueva película

Michael Jackson será interpretado por nada más y nada menos que su sobrino, Jaafar Jackson, quien hará su debut en la gran pantalla. Aunado a Jaafar, el elenco también está conformado por Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo; mientras que Antoine Fuqua está en la dirección y John Logan en el guion.

Las polémicas en torno a “Michael”

Si bien la cinta es una de las más esperadas del año, Paris Jackson, hija del Rey del Pop, ha mostrado su desacuerdo con ella, pues asegura que el guion de la película está repleto de “mentiras descaradas”, además de que endulza la vida de su padre para satisfacer a la audiencia. Ante ello, Colman ha expresado sus esperanzas porque Paris “algún día ame este tributo a su padre”. Pese a la polémica, la modelo ha asegurado estar en buenos términos tanto con Colman como con su primo, Jaafar.