Aunque era un secreto a voces, finalmente se ha hecho oficial que que el gran Guillermo del Toro producirá una de las películas mexicanas más esperadas, pues se trata de “La Balada del Fénix”, proyecto stop-motion que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar dentro de los fans del séptimo arte.

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Esta película del estudio de animación Cinema Fantasma le ha dado la vuelta al mundo, pues los primeros detalles que se han tenido de esta película han emocionado a los fans de este mismo luego de que “Soy Frankelda” fuera una de las cintas stop-motion más destacadas de los últimos años, por lo que la incorporación de una figura como Guillermo ha impactado de gran manera.

Guillermo del Toro producirá la película de “La Balada del Fénix”

Aunque el mismo Guillermo del Toro había adelantado sobre su participación en el Festival Internacional del Cine en Morelia, se ha hecho oficial su colaboración con Cinema Fantasma, uno de los estudios de animación más destacados en la la técnica de stop-motion el cuál fue fundado en Ciudad de México por los hermanos Arturo y Roy Ambriz.

Esta sería la segunda vez que Guillermo trabaja de la mano con Arturo y Roy pues la primera vez fue en “Revoltoso”, uno de los cortometrajes que les ayudó a poner su nombre en la mira internacional.

¿De qué trata la película de “La Balada del Fénix”?

De acuerdo con la sinopsis compartida, podremos ver una aventura ambientada en la época medieval donde la joven princesa Virian quien tiene el poder de controlar el fuego debe de decidir entre salvar a su padre quien se encuentra en su lecho de muerte o en salvar a su reino de la tiranía.

Su decisión no será nada nada sencilla pues habrán más detalles que poco a poco irá descubriendo y que le harán cuestionar si lo que ella quiere hacer es lo correcto, por lo que se espera que sea una de las películas más prometedoras de la actualidad, siendo que esta lleva 10 años en desarrollo.