“Historias cruzadas” o The Help, es un filme protagonizado por Emma Stone, Viola Davis y Octavia Spencer; está disponible en Disney+ México. Este filme fue estrenado en 2011, logrando cuatro nominaciones en los premios Oscar en 2012, obteniendo una estatuilla gracias a Octavia Spencer. Este filme es perfecto para disfrutar un fin de semana.

¿De qué trata Historias Cruzadas, la película disponible en Disney+?

El filme ambientado en la década de los 1960 en Mississippi narra las historias de una sociedad marcada por la segregación racial y las profundas desigualdades que enfrentaban las mujeres afroamericanas que trabajaban como empleadas domésticas para familias blancas.

Presentando principalmente la historia de Eugenia “Skeeter” Phelan, interpretada por Emma Stone, una joven periodista blanca que decide desafiar las normas sociales al escribir un libro clandestino con los testimonios de empleadas domésticas afroamericanas.

¿Cuántas nominaciones al Oscar consiguió Historias Cruzadas?

La película fue nominada durante los 84 de los premios de la Academia, celebrados en 2012, consiguiendo cuatro nominaciones en las siguientes categorías:

Mejor película : Brunson Green, Chris Columbus y Michael Barnathan.

: Brunson Green, Chris Columbus y Michael Barnathan. Mejor actriz : Viola Davis, por su interpretación de Aibileen Clark.

: Viola Davis, por su interpretación de Aibileen Clark. M ejor actriz de reparto : Octavia Spencer, por su papel de Minny Jackson.

: Octavia Spencer, por su papel de Minny Jackson. Mejor actriz de reparto: Jessica Chastain, por interpretar a Celia Foote.

De estas cuatro nominaciones, la película consiguió una victoria: Octavia Spencer obtuvo el Oscar a mejor actriz de reparto.

¿Por qué Historias Cruzadas sigue generando conversación hoy en día?

Más allá de sus reconocimientos cinematográficos, el filme “Historias Cruzadas” aborda temas sobre el racismo, desigualdad laboral y representación, retratando las condiciones que enfrentaban las trabajadoras domésticas afroamericanas en el sur de Estados Unidos durante los años sesenta, una época marcada por leyes y prácticas de segregación racial.

¿Dónde ver Historias Cruzadas en México?

El filme está disponible dentro del catálogo digital de Disney+, con una duración de 2 horas y 29 minutos que pueden colocar sobre la mesa más que una película para pasar el tiempo, sino para evidenciar aquellas situaciones que hoy en día parecieran tan lejanas, pero que se perciben tan cotidianas.