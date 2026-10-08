Hoy en streaming: la película de terror que le hizo creer a todos que era una historia real y que duplicó su costo de producción más de MIL veces

Una de las películas de terror que más confundió a los espectadores con la realidad fue El proyecto de la bruja de Blair, una cinta que llegó al cine en 1999 y convirtió una supuesta desaparición en uno de los fenómenos más comentados del género. Su particular forma de contar la historia hizo que muchos se preguntaran si realmente habían encontrado las grabaciones de tres jóvenes desaparecidos, una estrategia que todavía sorprende por su efectividad. Si disfrutas las historias de terror que juegan con la realidad y la ficción, también puedes conocer esta película disponible en Disney+ basada en un libro que Stephen King escribió sin querer hacerlo .

De acuerdo con FilmAffinity, El proyecto de la bruja de Blair se estrenó en 1999, fue dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez y tiene una duración de 81 minutos. La película pertenece al género de terror y combina elementos de falso documental y metraje encontrado para presentar la historia de Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, tres jóvenes que supuestamente desaparecieron mientras investigaban una leyenda local.

La Bruja de Blair: la película que convirtió una leyenda en una supuesta historia real

La cinta sigue a tres estudiantes que se internan en un bosque de Maryland para realizar un documental sobre la leyenda de la Bruja de Blair. Después de su desaparición, el material que habrían grabado es presentado como la única evidencia de lo que ocurrió, una premisa sencilla que permitió que la película pareciera mucho más cercana a un caso real que a una producción de Hollywood.

La estrategia fue todavía más efectiva porque la campaña de promoción decidió jugar con esa misma idea. Durante su lanzamiento se difundió la impresión de que los protagonistas realmente habían desaparecido, mientras que la historia de la Bruja de Blair se presentó con detalles y elementos que buscaban darle apariencia de leyenda documentada. De esta manera, el público comenzó a preguntarse dónde terminaba la ficción y dónde comenzaba la realidad.

¿Es real El Proyecto de la Bruja de Blair?

El Proyecto de la Bruja de Blair no está basada en hechos reales. La desaparición de los protagonistas y los acontecimientos que muestra la película son ficticios. Sin embargo, la producción sí tomó elementos de una leyenda relacionada con Burkittsville, Maryland, y construyó alrededor de ella una historia que imitaba el lenguaje de un documental. Como explica El Mundo, la campaña de la película fue fundamental para alimentar la confusión y conseguir que parte del público creyera que estaba frente a una historia real.

El Proyecto de la Bruja de Blair se puede ver en Netflix.|(Especial)

Uno de los datos que más sorprende de esta producción es su enorme éxito económico. La película tuvo un presupuesto estimado de apenas 60 mil dólares y consiguió una recaudación mundial de más de 248 millones de dólares, de acuerdo con los datos de taquilla disponibles en IMDb. Esto significa que recaudó más de 4 mil veces el monto de su presupuesto inicial, una cifra extraordinaria para una película independiente.

La combinación de un presupuesto reducido, una propuesta visual diferente y una campaña de marketing que aprovechó los primeros años de internet convirtió a El proyecto de la bruja de Blair en un fenómeno del cine de terror. Más de dos décadas después, su manera de mezclar ficción, falso documental y una supuesta historia real continúa siendo una de las razones por las que la cinta permanece como una referencia del género.