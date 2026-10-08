Si eres fan de las historias de terror que combinan lo sobrenatural con los secretos más oscuros de una familia, hay una película basada en una de las novelas más perturbadoras de Stephen King que puedes encontrar en Disney+. Se trata de Cementerio de animales (Pet Sematary), una historia en la que la muerte no necesariamente significa el final. La cinta lleva a la pantalla una de las obras más conocidas del escritor estadounidense y presenta una historia llena de misterio, tragedia y elementos sobrenaturales. Aunque existen diferentes adaptaciones, la versión de 2019 destaca por darle un nuevo giro a la historia que King publicó originalmente en 1983.

¿De qué trata Pet Sematary, la película que puedes ver en Disney+?

La historia sigue a la familia Creed, que decide mudarse a una zona rural de Maine buscando comenzar una nueva vida. Sin embargo, cerca de su nueva casa descubren un antiguo cementerio escondido entre los árboles, un lugar que guarda un secreto mucho más peligroso de lo que podrían imaginar. El sitio tiene un poder sobrenatural capaz de devolver la vida a los muertos, pero aquello que regresa no es necesariamente igual a como era antes. A partir de este descubrimiento, la familia comienza a enfrentarse a consecuencias cada vez más oscuras, mientras la película explora temas como la pérdida, el dolor y hasta dónde podría llegar una persona para recuperar aquello que ama.

Hoy en Disney+: la película basada en el libro que Stephen King escribió pero no quería publicar por lo ATERRADOR que le parecía|Disney+

La película disponible en Disney+ es la adaptación de 2019, dirigida por Kevin Kölsch y Dennis Widmyer, y cuenta con Jason Clarke, Amy Seimetz y John Lithgow como parte de su reparto principal.

Una historia que incluso perturbó a Stephen King

La novela original de Pet Sematary, publicada en 1983, tiene una historia detrás tan inquietante como su propia trama. Stephen King llegó a considerar que había llevado demasiado lejos algunos de los temas de la obra, especialmente por la manera en que aborda la pérdida de un hijo y el deseo de desafiar a la muerte.

Hoy en Disney+: la película basada en el libro que Stephen King escribió pero no quería publicar por lo ATERRADOR que le parecía|Disney+

Por esta razón, el escritor decidió guardar el manuscrito durante un tiempo antes de que finalmente fuera publicado. La historia terminó convirtiéndose en una de sus obras más reconocidas y posteriormente llegó al cine en distintas ocasiones. Y si después de ver la película quieres continuar explorando este universo, también está disponible Pet Sematary: Bloodlines, una precuela estrenada en 2023 que amplía la historia y muestra algunos de los acontecimientos que ocurrieron antes de la película de 2019.