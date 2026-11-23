Ests lunes 23 de noviembre varios fans y amantes de la cultura Corean principalmente del K-Pop fueron sorprendidos con el lanzamiento del primer tráiler de la película “K-Pop: El Debut”, mostrando que se trata de una historia que promete emocionar a los seguidores de la música surcoreana. Paramount Pictures presentó este título lleno de acción real que mostrará los retos, sacrificios y sueños de quienes buscan convertirse en verdaderos idols.

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La producción que mantiene una colaboración con HYBE America ha despertado el interés de los fans, pues no solamente tendrá música relacionada con importantes agrupaciones del género, también contará con participaciones especiales de artistas y figuras reconocidas de la industria.

¿De qué tratará K-Pop: El Debut y quiénes forman parte del elenco?

“K-Pop: El Debut” tendrá como protagonista a Ji-young Yo quien le dará vida a Lizzy Lee una joven coreano-estadounidense que ha pasado gran parte de su vida cumpliendo con las expectativas y planes que ha hecho su familia sobre ella. Sin embargo, todo cambia cuando logra participar en una competencia que se transmitirá a nivel internacional para buscar a las integrantes de un nuevo grupo femenino de KPop.

Para perseguir su sueño, Lizzy viaja a Seúl, Corea del Sur, donde tendrá que enfrentarse a otras talentosas participantes que también desean alcanzar la fama. La competencia no será sencilla, pues solamente cuatro participantes conseguirán un lugar en la agrupación. Durante el desarrollo de la historia la protagonista encontrará apoyo en Kevin, personaje interpretado por el cantante Eric Nam, quien será una pieza importante.

La cinta también cuenta con un elenco internacional en el que participan Yoo Ji-tae, Tony Revolori, Gia Kim, Yim Si-wan, Ahin Lee, Aliyah Turner, Renata Vaca y Kang Sora. Además, la música tendrá un papel importante con canciones de artistas y grupos como BTS, TWICE, KATSEYE, ENHYPEN, IVE, aespa, ILLIT y LE SSERAFIM.

¿Cuándo se estrena K-Pop: The Debut en México?

Tras el lanzamiento del primer tráiler las dos cadenas principales de cine nacional dieron a conocer estás imágenes por lo que los seguidores del K-pop que esperan ver esta historia tendrán que marcar una fecha en el calendario.

De acuerdo con información difundida, Paramount Pictures tiene programado el lanzamiento de “K-Pop: El Debut” para el 26 de febrero de 2027. Mientras que en México, podría llegar a las salas el 25 de febrero de 2027, un día antes de la fecha anunciada para Estados Unidos.

Hasta el momento, queda claro que la película promete acercar al público a la exigente preparación que existe detrás de los grupos de K-pop, pero también a las historias personales de quienes sueñan con subir a un escenario y convertirse en estrellas internacionales.