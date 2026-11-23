¡Que comience la cuenta regresiva para Avengers: Doomsday! La mañana de este lunes, 23 de noviembre, Marvel Studios sorprendió al lanzar el tráiler FINAL de la película, la cual tendrá su estreno en cines mexicanos el jueves, 18 de diciembre. En este último avance se confirma el regreso de uno de los personajes más emblemáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): Steve Rogers; quien es reclutado por Los 4 Fantásticos.

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Este último tráiler nos muestra la vida de Steve Rogers tras regresar las Gemas del Infinito y decidir quedarse en el pasado junto a Peggy Carter. A lo largo del audiovisual, se aprecia a Steve disfrutando de su vida “común”, e incluso se revela que tienen un hijo adolescente. No obstante, toda esa tranquilidad se ve interrumpida cuando Los 4 Fantásticos acuden a su hogar con una misión: reclutarlo para vencer a Doctor Doom. En el avance también aparecen los X-Men, así como distintas generaciones de superhéroes, en lo que apunta a ser una de las batallas más épicas de la franquicia. Aquí te compartimos el último tráiler:

¿Qué esperar de Avengers: Doomsday?

A juzgar por este último tráiler, la cinta promete una de las batallas más épicas en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel, pues muestra a personajes de diversos universos uniendo fuerzas para vencer a una de las más grandes amenazas de la sociedad, hasta ahora: Doctor Dooom. Sin duda, una de las escenas más llamativas es la aparición de Cyclops, quien pronuncia la épica frase de: “¡A mí, mis X-Men!”; así como el regreso de Steve Rogers a las filas de los Vengadores. Bajo esta línea, se espera una película llena de acción, digna de la franquicia.

¿Quiénes aparecerán en Avengers: Doomsday? Tráiler confirmado

Entre el elenco confirmado para Avengers: Doomsday se encuentra:

Robert Downey Jr. - Doctor Doom

Chris Evans - Steve Rogers

Chris Hemsworth - Thor

Anthony Mackie - Sam Wilson

Pedro Pascal - Reed Richards

Vanessa Kirby - Sue Storm

Joseph Quinn - Johnny Storm

Ebon Moss-Bachra - Ben Grimm

James Marsden - Cyclops

Florence Pugh - Yelena Belova

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Paul Rudd - Scott Lang

Tom Hiddleston - Loki

Hayley Atwell - Peggy Carter

Letitia Wright - Shuri (Black Panther)

Winston Duke - M’Baku

Simu Liu - Shang-Chi

Ian McKellen - Magneto

Patrick Stewart - Profesor X

Kelsey Grammer - Bestia

Rebecca Romijn - Mystique

Alan Cumming - Nightcrawler

Channing Tatum - Gambito

Kathryn Newton - Cassie Lang

Marvel viene con todo el primer tráiler de Avengers Doomsday ya está listo… y hay ¡30 versiones diferentes! (Crédito: Marvel Studios)

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

La película, dirigida por Anthony y Joe Russo, tendrá su estreno a nivel internacional el viernes, 18 de diciembre. No obstante, México estará disponible a partir del jueves, 17, con algunos complejos cinematográficos celebrando funciones de preestreno desde el miércoles, 16. Si bien aún falta un mes para su lanzamiento, la cinta de Marvel promete ser uno de los estrenos de cine más importantes del año; además, servirá para preparar el terreno para Avengers: Secret Wars, prevista para 2027.