¿Narnia y Harry Potter están conectados? La teoría que relaciona a los Pevensie con los fundadores de Hogwarts

El mundo mágico de Harry Potter y Las Crónicas de Narnia podrían tener más en común de lo que imaginas. Si bien ambas historias fueron creadas por autores y en años completamente diferentes, existen ciertas coincidencias que han despertado la curiosidad de los fans, desde el parecido en el nombre de ciertos personajes hasta una no tan descabellada teoría que relaciona a los hermanos Pevensie con los cuatro fundadores de Hogwarts. Dicha teoría volvió a tomar fuerza tras el primer avance de "Narnia: el Sobrino del Mago" y aquí te contamos de qué se trata.

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¿Narnia y Harry Potter están conectados? Esta es la teoría que conecta a los Pevensie con los fundadores de Hogwarts

De acuerdo con la teoría que circula en redes, los hermanos Peter, Sussan, Edmun y Lucy Pevensie serían una inspiración directa para los cuatro fundadores de Hogwarts: Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin y Helga Hufflepuff. Esta idea parte de las similitudes entre sus personalidades y los valores que cada personaje representa dentro de la historia. Bajo esta línea, Peter estaría relacionado con Gryffindor debido a su valentía, Susan con Ravenclaw por su inteligencia, Edmund con Slytherin por su ambición y la pequeña Lucy con Hufflepuff por su lealtad.

Aunado a ello, existen otras coincidencias que los fans no pasan por alto. Por ejemplo, el parecido entre los nombres de Digory Kirke, quien aparece en El Sobrino del Mago, y Cedric Diggory, el estudiante de Hogwarts que pierde la vida tras participar en el Torneo de los Tres Magos en el Cáliz de Fuego. Otro coincidencia a considerar es la idea de atravesar un objeto - que sirve como portal - para llegar a un mundo mágico. En Narnia, los hermanos descubren esta nueva realidad a través de un armario, mientras que en Harry Potter, los estudiantes deben cruzar una pared en la estación de King’s Cross, específicamente en el andén 9 ¾ .

Además, la autora del mundo mágico de Harry Potter, J.K. Rowling, ha mencionado en diversas ocasiones que las historias de Narnia tuvieron cierta influencia durante su infancia, lo que ha alimentado las teorías sobre posibles referencias y conexiones entre ambos mundos.

¿Cuándo se estrena Narnia: el Sobrino del Mago en México?

Estas teorías han vuelto a tomar relevancia tras el lanzamiento del primer avance de Narnia: el Sobrino del Mago. Esta nueva adaptación cinematográfica, a cargo de Greta Gerwig, tendrá su estreno en cines el próximo 11 de febrero de 2027, con funciones anticipadas en IMAX desde el día 10. Posteriormente, llegará a plataformas de streaming en abril.