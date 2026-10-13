Bryan Cranston y los actores de Breaking Bad que se despidieron de RJ Mitte, quién murió a los 34 años de edad

La industria de la televisión se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del actor estadounidense RJ Mitte a los 34 años de edad, mismo que dió vida al personaje de Walter White Jr. en la aclamada serie “Breaking Bad”, Ante esto, diversos actores que formaron parte del elenco se han pronunciado con un mensaje de despedida.

Bryan Cranston, actor de Breaking Bad, reacciona a la muerte de RJ Mitte con doloroso mensaje

A través de su cuenta de instagram, Bryan Cranston, actor que dió vida a “Heisenberg” en Breaking Bad, compartió un emotivo mensaje sobre la muerte de RJ Mitte, quién fue su hijo en la serie de televisión en la que ambos trabajaron por más de seis años. En dicha publicación el actor mencionó que conoció a RJ cuando él tenía tan solo 14 años de edad. “Nacido con parálisis cerebral, jamás permitió que esa condición fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”, fueron algunas de las palabras que Bryan expresó sobre el desempeño profesional de RJ Mitte RJ Mitte. Por otro lado, el actor expresó que había planeado tener un almuerzo con el joven, “No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro”, fueron algunas de sus palabras. Cranston finalizó la publicación mencionando cuál es la Línea de Ayuda para el Suicidio y las Crisis.

Aaron Paul, actor de Breaking Bad, comparte doloroso mensaje ante la muerte de RJ Mitte

Aaron Paul, el actor que dió vida a Jesse Pinkman en la serie de televisión “Breaking Bad” reaccionó ante la muerte de su compañero con un doloroso mensaje. “No tengo palabras. Estoy desconsolado por esta noticia. RJ, te amo, mi amigo. Te extrañaremos”, fueron algunas de sus palabras. Por su parte, finalizó el mensaje diciendo que cualquier persona que estuviera leyendo eso debía saber que era amado y no estaba solo.

Dean Norris, actor de Breaking Bad, compartió devastador mensaje por la muerte de RJ Mitte

Dean Norris, el actor de Breaking Bad que dió vida al personaje de Hank Schrader, compartió un conmovedor mensaje ante la muerte de RJ Mitte. “Estoy desconsolado. Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en televisión, siempre lo cuidé como a un niño en el set”, fueron algunas de sus palabras. Además de esto el actor aprovechó para hablar de las cualidades de RJ ya que lo describió como una persona encantadora.

Steven Michael Quezada, actor de “Breaking Bad”, reacciona a la muerte de RJ Mitte

El actor que interpretó el personaje de Steven Gómez en Breaking Bad, compartió un doloroso mensaje por la muerte de RJ Mitte, mismo a quien dijo haber visto recientemente. “RJ era mi amigo y estuve con él la semana pasada. Mi corazón está roto. En qué realidad estamos viviendo”, fueron algunas de sus palabras. Finalizó su mensaje deseando que descansara en paz y expresando que él era lo mejor.

¿De qué murió RJ Mitte?

RJ Mitte murió a causa de haberse quitado la vida. Hasta el momento las autoridades continúan con las respectivas investigaciones. La noticia fue confirmada por sus representantes “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, fueron algunas de las palabras que compartieron para anunciar la lamentable noticia.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es el siguiente: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención de temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera las 24 horas del día durante los 365 días del año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión o intento de suicidio y cómo se pueden prevenir?

Es importante estar alerta y detectar a tiempo si una persona se quiere quitar la vida y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la alimentación, si bien se pueden caer en los excesos, también puede ocurrir lo contrario. Por otro lado, es importante comprobar si esa persona comienza a apartarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una conversación sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.

