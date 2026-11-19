Desde su estreno en 1995, Toy Story ha ganado millones de fans alrededor del mundo gracias a sus aventuras inigualables, sus personajes entrañables y esos detalles que siguen provocando risas entre chicos y grandes. Si bien lo más resaltable de la película es la inquebrantable amistad entre Woody y Buzz Lightyear, sus icónicos diálogos también han sabido sobrevivir al paso de los años, convirtiéndose en grandes memes y expresiones que puedes usar en tu día a día. Aquí te compartimos nuestro top 5 con las mejores frases para reaccionar ante situaciones cotidianas.

También te puede interesar: OFICIAL: Lea Michele vuelve como “Rachel Berry” en el reboot de Glee; ¿qué otros protagonistas regresarán y cuándo será la fecha de estreno?

Top 5 frases más divertidas de Toy Story que puedes aplicar en tu día a día

1. “¿Dónde está tu honor, basura?”

Sin duda, una de las frases más queridas e icónicas entre el público latino, no por nada es protagonista de más de un meme en internet. Este diálogo puede usarse en diversas situaciones de la vida cotidiana, siempre y cuando la apliques con personas a las que le tengas la suficiente confianza, ya que, fuera de contexto, podría malinterpretarse y causarte un problema.

2. “No eres más que un juguete”

Otra de las frases más representativas de la primera cinta. Este diálogo es pronunciado por Woody en medio de un conflicto con Buzz. En la vida cotidiana, esta frase puede usarse para hacer entrar en razón a alguien con un toque único de humor.

3. “Esto es caer con estilo”

Una de las frases más ingeniosas de Buzz Lightyear que también se puede aplicar en tu día a día. Ya sea que hayas sido víctima de un tropiezo gracioso y accidental o estés intentando hacer algo que no simplemente no sale como esperas, este diálogo es perfecto para añadir un poco de humor a la situación.

4. “Nos has salvado, estamos agradecidos”

¿Alguien te ofreció su ayuda y quieres agradecerle de una manera divertida? Esta es la frase perfecta, en especial si la dices con ese tono tan característico de los marcianos al ser rescatados de la famosa máquina de peluches.

5. “¡No puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo”

Si lo que quieres es presumir tu experiencia y sentirte el protagonista de la situación, esta frase de Slinky es perfecta para la ocasión.

¿Cuántas películas de Toy Story son y dónde las puedes ver en México?

Al momento, la franquicia de Toy Story está conformada por un total de cinco películas, que van desde el lanzamiento original en 1995 hasta el más reciente estreno en cines de 2026. Las cinco entregas están disponibles para ver en streaming a través de la plataforma Disney+: