OFICIAL: Lea Michele vuelve como “Rachel Berry” en el reboot de Glee; ¿qué otros protagonistas regresarán y cuándo será la fecha de estreno?

Los fans de Glee han comenzado a encender la conversación digital después de que se diera a conocer que Rachel Berry volverá a los escenarios, pues Lea Michele retomará su icónico personaje en el reboot de Glee, según reportes recientes. El nuevo reboot llegará próximamente a plataformas de streaming, y a pesar de que no se tiene fecha de estreno, el creador Ryan Murphy reveló que ha contactado a cerca de diez integrantes del elenco original, Lea Michele (Rachel Berry) y Chris Colfer (Kurt Hummel), Rachel Berry y Kurt Hummel.

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¿Fecha de estreno, elenco y todo lo que se sabe sobre el reboot de Glee?

De manera oficial se ha dado a conocer que el reboot de Glee será bajo la producción de 20th Television para Disney+ y Hulu. A pesar de que hasta ahora no se cuenta con fecha oficial del estreno, su creador Ryan Murphy ya escribió el guion piloto junto a Brad Falchuk e Ian Brennan.

De acuerdo con lo reportado hasta ahora, en cuanto al elenco, se ha confirmado el regreso de Lea Michele en su icónico papel de Rachel Berry. No obstante, también se ha dado a conocer que Murphy se encuentra en conversaciones con aproximadamente otros diez miembros del reparto original, de entre los que sobresalen los nombres de Chris Colfer, Kevin McHale y Jenna Ushkowitz, quienes se han mostrado abiertos a la posibilidad de sumarse al proyecto.

Reunited and it feels so good! — Chord Overstreet (@chordoverstreet) October 21, 2026

Demás, dentro de la conversación digital, se espera que este nuevo proyecto buscará la manera de rendir homenaje y avanzar de manera respetuosa ante la ausencia de Cory Monteith y Naya Rivera, quienes perdieron la vida en 2013 y 2020.

¿Qué se sabe sobre la nueva trama del reboot de Glee?

A pesar de que los detalles del nuevo guion del reboot de Glee para Disney+ y Hulu se mantienen en estricto secreto, se puede advertir que este proyecto presentará a una nueva generación de estudiantes conectados por el legado de la serie original por medio de la música. Tras darse a conocer el regreso de Lea Michele (Rachel Berry) y pláticas con algunos otros actores del elenco principal, se espera que estos regresen como centrales de los nuevos talentos.