¡La Navidad se ha adelantado para todos nosotros! Pues este viernes se ha confirmado que Macaulay Culkin regresará a uno de sus papeles más enigmáticos y que todo mundo ama, pues tras más de 35 años volverá a interpretar a Kevin McCallister en la nueva película de Mi Pobre Angelito.

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Este proyecto se encuentra a cargo de Disney y los primeros detalles es que se encuentra en desarrollo, por lo que tras muuuuuuchos tendremos una nueva película de una de nuestras historias de Navidad favoritas… Solo esperamos que en esta ocasión nadie se olvide de él.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de Mi Pobre Angelito?

De momento esta nueva entrega está en fases iniciales, pero es completamente oficial que tras varios años coqueteando con la idea, Macaulay regresa y esto será un gran golpe de nostalgia para muchos que crecimos viendo sus películas.

Por otro lado, tenemos otra gran noticia, pues se ha dado a conocer que la película será producida por Seth Rogen y Evan Goldberg, dos de las duplas del cine de humor más exitosas de los últimos años, quienes han trabajado en éxitos como “Supercool”, “Este es el Fin”, “Piña Express”, o “Buenos Vecinos”, por lo que podemos especular un poco sobre el tono de la película navideña.