KPop Demon Hunters está por estrenar una nueva edición de su HISTÓRICO soundtrack, conoce TODOS los detalles:
¡La película de KPop Demon Hunters está por estrenar una nueva edición de su increíble soundtrack! Esto es todo lo que se sabe:
Hace unas horas Sony Pictures Animation confirmó que las KPop Demon Hunters estarán de estreno en los próximos días, pues lanzarán una nueva edición de su icónico soundtrack, el cuál se ha vuelto uno de los más populares en los últimos años y ha roto todo tipo de récords, siendo el más escuchado de la última década.
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Según con la primera información compartida por la disquera, tendremos una edición nunca antes vista que deja ver nuevo arte en la tapa de los vinilos, siendo un posible adelanto de lo que podríamos ver en KPop Demon Hunters 2 y que además formará parte de una colección imperdible con grandes sorpresas.
Nueva edición de soundtrack de KPop Demon Hunters
De acuerdo con Sony, esta nueva edición está compuesta por un vinyl de colección, mismo que incluirá arte holográfico tanto en la tapa como en la cartera desplegable, así como una hoja de stickers y un póster.
Este diseño ha sido llamado “Derpy Sussie Splatter” y contará con un diseño personalizado, así como uno de tres mini inserts y tres de seis hologramas, lo que lo hará una edición que deberás completar para tener ambas partes.
¿Cuándo sale a la venta el nuevo vinyl de KPop Demon Hunters y cuál será su precio?
Si tú al igual que nosotros no puedes esperar por hacerte con este material y ampliar tu colección de KPop Demon Hunters, este disco de HUNTR/X estará disponible el próximo “Black Friday” (27 de noviembre) durante el record store day, uno de los eventos de venta de discos y viniles más grandes del mundo.
Aunque de momento no se ha confirmado el precio, se espera que podría rondar los 40 dólares ($880 pesos mexicanos), siendo una edición especial, pues de hecho únicamente se lanzarán a la venta 10 mil unidades, lo que podría hacerlo un objeto coleccionable difícil de conseguir.
For the fans! A special new edition of the KPop Demon Hunters soundtrack is coming to record stores this Black Friday. Get more information and find your local store at https://t.co/kZgE57kKUE 💜 Cover by Marion Bordeyne (@galaxyspeaking) 💜 Triple Gatefold by Helen Chen (@MingjueChen)— Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) October 6, 2026