Película de KPop Demon Hunters rompe RÉCROD HISTÓRICO con su canción “Golden”, de esto se trata:

A poco más de 15 meses de su llegada a streaming, la película de KPop Demon Hunters sigue dando de qué hablar y es que se ha dado a conocer que “Las Guerreras del KPop” han roto un nuevo récord que parecía imposible gracias a su música…

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La canción "Golden" de la película dirigida por Maggie Kang y Chris Apple Hans se encuentra cumpliendo un total de 63 semanas en el top #1 de Billboard's Tops Soundtracks Chart, listado que reconoce a películas animadas, lo que ha demostrado una vez más que esta historia de Rumi, Zooey y Mira está para grandes cosas.

La canción “Golden” de la película KPop Demon Hunters rompe récord en Billboard

Aunque esta película se estrenó originalmente en junio del 2025, desde que vio a la luz, su canción principal “Golden” la cual es interpretada por EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira), Rei Ami (Zoey) se ha mantenido en el Top de Billboard Soundtracks Chart, siendo que por 67 semanas ha figurado y en 63 ha ocupado el puesto #1, un logro que parece muy complicado de repetir.

Fue así como “Golden” de HUNTR/X destronó completamente al soundtrack original de la película “Moana”, donde destacaba la canción “How Far I’ll Gol” o “Your’e Welcome”, las cuales le ayudaron a pasar 62 semanas en este listado que ahora es dominado por KPop Demon Hunters.

¿Cuándo saldrá KPop Demon Hunters 2?

Se espera que la segunda entrega de la historia de Rumi, Mira Zoey y el universo de HUNTR/X llegue para este 2029, que si bien, podría parecer que aún falta mucho tiempo, el fenómeno de la primera película aún no termina, pues sigue cosechando logros que han puesto una expectativa muy alta.

Anteriormente se ha hablado de que el estudio espera tomar su tiempo debido a que esperan que esta segunda parte se encuentre a la altura de la primera película, en donde buscan que tanto la historia, animación y banda sonora sea igual de buena, por lo que será el mismo equipo creativo de la primera entrega quien volverá para esta nueva historia.