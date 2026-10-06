¡OFICIAL! Spider-Man: Brand New Day llega a plataformas de streaming, conoce TODOS los detalles

Este martes se ha confirmado que la película más exitosa del verano está por llegar a streaming, noticia que ha puesto feliz a todos los fanáticos de Marvel y sobre todo de Spider-Man, pues la última entrega de Brand New Day se podrá disfrutar desde la comodidad de casa o cualquier lugar en que te encuentres

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De acuerdo con la productora Sony Pictures, esta última entrega protagonizada por Tom Holland estará llegando en unas semanas al catálogo de la plataforma roja de streaming, en donde se espera que sea la película más vista de la temporada y que pueda competir tras el rotundo éxito de KPop Demon Hunters.

Película de Spider-Man: Brand New Day llega a streaming

Si bien, no se tiene una fecha de estreno oficial, se espera que Spider-Man: Brand New Day llegue a la plataforma de streaming roja este diciembre y ya hay quienes esperan que sea la película no producida por estos que sea la más vista de la plataforma, pues esta contaría con exclusividad en este formato.

Con esta suma al contenido, se habla de que Sony habría entregado las dos películas más vistas de la plataforma, pues a más de un año y tres meses, KPop Demon Hunters ha sido uno de los fenómenos más grandes en este modo de ver cine, el cuál poco a poco podría estar cambiando.

¿En dónde más se puede ver la película de Spider-Man: Brand New Day?

Si bien, esta película únicamente se podrá disfrutar para suscriptores de esta plataforma, a partir de este martes 6 de octubre podrás rentarla o comprarla en plataformas como AppleTV, Prime Video o Rakuten TV, para verla desde cualquier lugar.

|Sony Pictures

Aunque cada plataforma tiene sus precios de compra o renta fijos, se espera que esta película que nos dejó ver más sobre el desarrollo de Peter Parker y su vida como superhéroe, se espera que replique el éxito que tuvo en verano, siendo la película más taquillera y en donde rompió todo tipo de récords tanto locales como mundiales.