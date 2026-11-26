De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, de manera oficial se ha confirmado el desarrollo de una nueva película de Deadpool. El proyecto apunta al regreso del antihéroe interpretado por Ryan Reynolds. A pesar de que se ha confirmado el proyecto, es importante destacar que hasta ahora no se han revelado más detalles sobre la trama, el equipo creativo, fechas de estreno o elenco.

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¿Dónde se confirmó la nueva película de Deadpool?

Medios especializados como THR confirmaron en las últimas horas que se estaría desarrollando una nueva película de Deadpool. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado por parte de Marvel o sus allegados el proyecto. Esta noticia se suma a lo declarado por Ryan Reynolds, quien había adelantado en julio de 2026 que trabajaba en una nueva entrega del personaje.

¿Ryan Reynolds regresará como Deadpool?

Ryan Reynolds, actor que ha dado vida a Wade Wilson en las tres películas estrenadas hasta ahora, se espera que regrese para este nuevo proyecto; esto suma a las declaraciones que dio en julio de 2026, durante su participación en Fanatics Fest.

Reynolds habló sobre la posibilidad de otra película y aseguró que eventualmente habría una nueva aventura del personaje; además, señaló que le gustaría recuperar elementos de los cómics que todavía no han llegado a cines, con referencias al trabajo de los escritores Fabian Nicieza y Gerry Duggan.

¿Cuál fue la última película de Deadpool?

Recordemos que la entrega más reciente de la saga fue Deadpool & Wolverine, estrenada en 2024 y dirigida por Shawn Levy. En donde el elenco incluyó grandes nombres como Wade Wilson y Hugh Jackman como Logan. Dentro de la trama se contó la historia de Deadpool contra la Autoridad de Variación Temporal (AVT) y el multiverso.

¿Quién es Deadpool y cuáles son sus poderes?

Dentro del universo de los cómics, Deadpool o Wade Wilson se presenta como un mercenario que adquiere habilidades extraordinarias después de someterse a un experimento que le proporciona un poderoso factor de curación. Dentro de sus características únicas destaca su habilidad en el combate y dominio de armas, además de contar con un humor negro e irreverente que constantemente rompe la cuarta pared, esto sin contar con su inigualable habilidad de regeneración.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Deadpool?

Por el momento, no existe una fecha de estreno confirmada para la próxima película. Tampoco se han anunciado oficialmente el director ni el guionista que estarán a cargo del nuevo proyecto.