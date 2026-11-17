El universo creado por Suzanne Collins regresa a los cines con una historia que explora uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Haymitch Abernathy. La producción de “Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha” reúne a intérpretes jóvenes y figuras reconocidas de Hollywood. Mientras que este es el final explicado de ‘La noche del demonio 6’ y cómo conecta con el resto de las películas de ‘Insidious’.

La trama ocurre 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y comienza durante la cosecha de la edición número 50 de la competencia, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. KPop Demon Hunters anuncia su gira mundial: fechas de venta y lo que se sabe del precio de las entradas.

Quién es quién en 'Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha", la nueva película que se estrena esta semana con nuevos personajes Quién es quién en 'Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha", la nueva película que se estrena esta semana con nuevos personajes (Sitio web: Doblaje Wiki)

En esta ocasión, el Capitolio duplica el número de participantes: cada distrito debe entregar cuatro tributos, lo que eleva la cifra total de 24 a 48 jóvenes. Francis Lawrence dirige la adaptación de la novela que Suzanne Collins publicó en 2025, con un guion de Billy Ray y Michael Lesslie.

Los protagonistas de “Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha”

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

Mckenna Grace como Maysilee Donner

Whitney Peak como Lenore Dove Baird

Ralph Fiennes como Coriolanus Snow

Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

Elle Fanning como Effie Trinket

Kieran Culkin como Caesar Flickerman

Glenn Close como Drusilla Sickle

Maya Hawke como Wiress

Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier

Lili Taylor como Mags Flanagan

Además, la producción incluye a Iris Apatow como Proserpina Trinket, Edvin Ryding como Vitus y a otros intérpretes que completan el elenco. Una de las sorpresas para los seguidores es el regreso de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen y Josh Hutcherson como Peeta Mellark.

Cabe mencionar que su estreno en México está programado para el 19 de noviembre de 2026, un día antes de su lanzamiento comercial en Estados Unidos.