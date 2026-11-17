El universo creado por Suzanne Collins regresa a los cines con una historia que explora uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Haymitch Abernathy. La producción de “Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha” reúne a intérpretes jóvenes y figuras reconocidas de Hollywood. Mientras que este es el final explicado de ‘La noche del demonio 6’ y cómo conecta con el resto de las películas de ‘Insidious’.
La trama ocurre 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y comienza durante la cosecha de la edición número 50 de la competencia, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. KPop Demon Hunters anuncia su gira mundial: fechas de venta y lo que se sabe del precio de las entradas.
En esta ocasión, el Capitolio duplica el número de participantes: cada distrito debe entregar cuatro tributos, lo que eleva la cifra total de 24 a 48 jóvenes. Francis Lawrence dirige la adaptación de la novela que Suzanne Collins publicó en 2025, con un guion de Billy Ray y Michael Lesslie.
Los protagonistas de “Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha”
- Joseph Zada como Haymitch Abernathy
- Mckenna Grace como Maysilee Donner
- Whitney Peak como Lenore Dove Baird
- Ralph Fiennes como Coriolanus Snow
- Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee
- Elle Fanning como Effie Trinket
- Kieran Culkin como Caesar Flickerman
- Glenn Close como Drusilla Sickle
- Maya Hawke como Wiress
- Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier
- Lili Taylor como Mags Flanagan
Además, la producción incluye a Iris Apatow como Proserpina Trinket, Edvin Ryding como Vitus y a otros intérpretes que completan el elenco. Una de las sorpresas para los seguidores es el regreso de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen y Josh Hutcherson como Peeta Mellark.
Cabe mencionar que su estreno en México está programado para el 19 de noviembre de 2026, un día antes de su lanzamiento comercial en Estados Unidos.