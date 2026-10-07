Avengers Doomsday: Se filtran los nombres de las 3 actrices que darán vida a las Brujas Latverianas

Las misteriosas brujas latverianas de Avengers:Doomsday podrían dejar de serlo luego de que supuestamente un registro del British Stunt Register saliera a la luz. Este documento señala a Stevie Parker como doble de Sandra Huller, Katya Hazel Boirand y Josie Pocock en la próxima película de Marvel. Ojo, hay que manejar esta información con cautela, pues no confirma qué personajes van a interpretar, pero la teoría en redes apunta a que la veremos dar vida a las tres mujeres enmascaradas que acompañarán a Doctor Doom.

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¿Quiénes serían las brujas latverianas?

Por ahora, Marvel no ha anunciado nada oficial sobre estos personajes ni las actrices que participarán en la película. Sin embargo, para muchos fans resulta bastante llamativo que sean tres actrices relacionadas con Avengers: Doomsday. Recordemos que, durante una presentación, los trajes fueron vistos por los fanáticos, sin tener mucha información sobre sus identidades.

¿Quiénes son las brujas latverianas?

Con este tema, las teorías siguen y siguen. Al no haber tanta información durante meses, las especulaciones en torno a lo que esconden estos personajes. Muchos afirman que se tratará de Scarlet Witch, Clea o Sylvie. Mientras que otros aseguran que serán nuevos personajes vinculados directamente con Latveria y el círculo mágico de Doom.

¿Qué papel tendrán en Avengers: Doomsday?

Tampoco se sabe, pero se cree que los hermanos Russo buscan adelantar que Doctor Doom será un elemento importante y la han descrito como una magia antigua. Por ahora, lo único que queda es esperar a que revelen más detalles y que Marvel los confirme.