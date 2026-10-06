13 episodios de La casita del terror de Los Simpson para disfrutar antes de Halloween

Octubre ya está aquí y con ella empiezan las celebraciones más terroríficas del año entre ellas está el realizar una famosa tradición que se puede disfrutar en familia que es empezar a disfrutar de “La Casita del Terror” de Los Simpson. A lo largo de los años esta familia ha protagonizado historias de fantasmas, zombies, extraterrestres, vampiros, brujas e incluso hasta de la propia muerte.

Si eres de los que en estos días quiere realizar un maratón terrorífico aquí te dejamos algunos títulos de capítulos que puedes disfrutar estas noches de Halloween y que valen la pena volver a ver antes de que llegue el 31 de octubre. Como recomendación te decimos que empieces con “La Casita del Terror” IV, V y VI ya que son episodios que reúnen algunas de las parodias más recordadas. Sino es verlas por orden.

13 Capítulos de “La Casita del Terror” para hacer un maratón de Hallowen en casa

1.- La Casita del Terror I

Este episodio es especial, ya que con él inició oficialmente la tradición de capítulos especiales de Halloween. Aquí la familia se muda a una casa embrujada, Bart se encuentra con extraterrestres y el especial incluso presenta una versión de El cuervo del poeta Edgar Allan Poe.

2.- La Casita del Terror II

En este especial Bart, Lisa y Homero se convierten en protagonistas de diferentes pesadillas donde Bart cuenta con poderes capaces de cambiar la realidad.

3.- La Casita del Terror III

Uno de los grandes clásicos de la serie es este episodio ya que aquí vemos como Bart recibe un muñeco de Krusty que parece tener vida propia mientras que Homero se convierte en King Kong y un hechizo termina provocando un auténtico apocalipsis zombi.

4.- La Casita del Terror IV

Este especial reúne algunas de las mejores parodias de terror de la serie. Homero hace un pacto con el Diablo y los Simpson terminan enfrentándose al mismísimo Drácula.

5.- La Casita del Terror V

Aquí Homero se transforma en una versión de Jack Torrance de El resplandor donde viaja accidentalmente en el tiempo y la cafetería de la escuela tiene un extraño menú. Para muchos fans este es uno de los mejores episodios.

6.- La Casita del Terror VI

Este episodio muestra como Springfield es atacado por enormes anuncios publicitarios, Willie aparece en las pesadillas de los niños y Homero termina atrapado en una dimensión tridimensional.

7.- La Casita del Terror VII

Bart descubre que tiene un hermano gemelo con un oscuro secreto, Lisa crea accidentalmente una nueva civilización y los extraterrestres vuelven a Springfield con una misión muy particular.

8.- La Casita del Terror VIII

Springfield queda prácticamente destruida después de un ataque y Homero debe intentar sobrevivir. Además, Bart experimenta con su ADN y Marge aparece en una historia de brujas ambientada en el pasado.

9.- La Casita del Terror IX

Este especial lleva a los personajes a situaciones cada vez más disparatadas: Homero recibe un extraño trasplante, Bart y Lisa entran en el mundo de Itchy & Scratchy.

10.- La Casita del Terror X

Homero y Marge intentan ocultar un accidente mientras Bart y Lisa adquieren poderes de superhéroes.

11.- La Casita del Terror XI

En este especial Homero descubre qué ocurre después de la muerte, los Simpson terminan dentro de una versión oscura de los cuentos de hadas y Springfield debe enfrentarse a una inesperada rebelión de delfines.

12.- La Casita del Terror XII

Una maldición cae sobre la familia, la casa inteligente de los Simpson se vuelve demasiado independiente y Bart y Lisa aparecen como estudiantes de magia.

13.- La Casita del Terror XIII

Para cerrar este recorrido, Homero encuentra una manera de multiplicarse y Springfield vuelve a convertirse en escenario de criaturas y experimentos fuera de control.