Viola Davis, actriz de Hollywood: “La definición de infierno es cuando la persona en la que te convertiste en tu último día en la Tierra se encuentra con la persona en la que podrías haberte convertido”

Viola Davis destaca como una de las actrices con mayor renombre en Hollywood. A lo largo de su carrera, la oriunda de Carolina del Sur no sólo ha sido partícipe de exitosas películas y series de televisión, sino que también ha compartido importantes reflexiones. Tal es el caso de esta frase sobre el paso del tiempo y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas: “La definición de infierno es cuando la persona en la que te convertiste en tu último día en la Tierra se encuentra con la persona en la que podrías haberte convertido?”.

A través de esta frase, la actriz expone el arrepentimiento que podríamos llegar a sentir al reconocer que dejamos pasar oportunidades a lo largo de nuestras vidas, ya sea por temor, por no creer lo suficiente en nosotros o simplemente por complacer a otros. La reflexión fue compartida por la ganadora al Oscar durante su paso por el podcast de Amy Poehelr, en el que se sinceró sobre su vida al llegar a los 60 años. Sin duda, sus palabras nos invitan a pensar en la vida que hemos construido y en la que aún soñamos con tener.

Este pensamiento toma aún más fuerza cuando la actriz reconoce que es la manera en la que ella misma ha aprendido a ver su propia historia, pues explica que de niña soñaba con ser actriz para tener la estabilidad suficiente. No obstante, conforme se fue desarrollando en la industria, aprendió a reconocer su propio valor y a tomar decisiones basadas en sus propias convicciones.

¿Quién es Viola Davis? Así ha sido su trayectoria en Hollywood

Nacida el 11 de agosto de 1965 en Carolina del Sur, Estados Unidos, Viola Davis destaca como una de las actrices más reconocidas en Hollywood. Su trayectoria en la pantalla chica y el séptimo arte destaca por sus papeles complejos. A lo largo de su carrera ha sido acreedora a múltiples premios, incluidos Emmys, Grammys, Oscars y Tonys. Entre sus trabajos más populares destacan títulos como: