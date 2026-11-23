Si estás buscando un regalo de Navidad para una fan de KPop Demon Hunters, pero quieres salir de las típicas muñecas, existen muchas otras opciones que pueden sorprenderla. Desde figuras coleccionables de sus personajes favoritos hasta peluches, llaveros y accesorios inspirados en los momentos más icónicos de la película, hay alternativas para todos los gustos. Lo mejor es que algunos de estos juguetes no solamente sirven para decorar una habitación o ampliar una colección, también permiten recrear las aventuras de HUNTRIX y los Saja Boys. Si todavía no sabes qué regalarle a esa persona que no deja de cantar sus canciones favoritas, estas seis opciones pueden convertirse en el detalle perfecto.

Figuras, accesorios y coleccionables para sorprender a las fans de KPop Demon Hunters

Desde pequeños coleccionables sorpresa hasta accesorios para recrear la emoción de un concierto, estas son seis alternativas que puedes considerar para esta Navidad y ver qué hay muchas maneras de sorprender a una fan de KPop Demon Hunters sin recurrir a las muñecas tradicionales.

Mattel KPop Demon Hunters Hello Friend Mini Reveal: Una opción ideal para quienes disfrutan las sorpresas y coleccionar pequeños personajes. Incluye minifiguras sorpresa con dijes y ganchos para utilizarlos como llaveros, inspirados en HUNTR/X y los Saja Boys. Hay 13 modelos diferentes, incluido uno raro, por lo que también representa un reto para las coleccionistas.

Juguetes KPop Demon Hunters 6 juguetes de KPop Demon Hunters que no son muñecas para regalar a una verdadera fan de la película (Pinterest)

Figura de acción KPop Demon Hunters Saja Boys Baby : Si la fan de la película disfruta recrear escenas, esta figura es una alternativa divertida. Cuenta con articulaciones y accesorios, además de manos y expresiones intercambiables para colocar al personaje en distintas poses.

: Si la fan de la película disfruta recrear escenas, esta figura es una alternativa divertida. Cuenta con articulaciones y accesorios, además de manos y expresiones intercambiables para colocar al personaje en distintas poses. Figuras coleccionables KPop Demon Hunters For The Fans: Con aproximadamente 9 centímetros, estas figuras son perfectas para decorar escritorios, repisas o vitrinas. Existen diferentes personajes y presentaciones, incluidos modelos sorpresa y paquetes inspirados en figuras como Mira o Jinu.

Juguetes de Huntrix y Saja Boys 6 juguetes de KPop Demon Hunters que no son muñecas para regalar a una verdadera fan de la película (Pinterest)

Peluches y llaveros de peluche Jazwares : Para quienes prefieren los regalos tiernos, estos peluches son una excelente alternativa. Hay versiones de aproximadamente 20 centímetros y pequeños llaveros retráctiles de unos 10 centímetros, con detalles inspirados en los vestuarios de los personajes de la película.

: Para quienes prefieren los regalos tiernos, estos peluches son una excelente alternativa. Hay versiones de aproximadamente 20 centímetros y pequeños llaveros retráctiles de unos 10 centímetros, con detalles inspirados en los vestuarios de los personajes de la película. Hasbro Palo de Luz Electrónico KPop Demon Hunters Sorpresa: Ninguna fan del K-pop se resistiría a tener su propio lightstick inspirado en la película. Este accesorio electrónico cuenta con cinco colores y más de ocho secuencias de iluminación. Además, tiene diseños inspirados en HUNTR/X y los Saja Boys, así como una función para sincronizar las luces con otros palos cercanos.

Juguetes para regalar de KPop Demon Hunters 6 juguetes de KPop Demon Hunters que no son muñecas para regalar a una verdadera fan de la película (Pinterest)