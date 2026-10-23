IMPORTANTE voz de Los Caballeros del Zodiaco, PREOCUPA a sus fans: pide apoyo para solventar terrible enfermedad

Una difícil batalla de salud y la necesidad de seguir adelante por su familia llevaron a una reconocida actriz de doblaje a pedir ayuda al público. Carla Padrón quien dio voz a Shaina de Ofiuco en Los Caballeros del Zodiaco le habló a sus seguidores para solicitar su ayuda y poder reunir recursos que le permitan continuar con su tratamiento contra el cáncer, enfermedad que enfrenta desde hace una década.

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¿Cómo ha sido la batalla de Carla Patrón contra el cáncer?

Tras ser diagnosticada la artista inició una campaña de recaudación a través de GoFundMe. Carla Eugenia Padrón Ontiveros compartió la difícil situación económica que atraviesa debido a los gastos médicos acumulados durante estos años. La actriz explicó que el costo de su atención ha superado sus posibilidades por lo que decidió solicitar el apoyo de quienes conocen su trayectoria y de las personas que deseen sumarse a su causa.

La campaña lleva por título “10 años luchando por mi vida: Ayúdame a ver crecer a mi hija”, una frase que refleja uno de los principales motivos por los que la intérprete desea continuar con su tratamiento, ya que es una forma de permanecer al lado de su familia y acompañar a su hija menor, quien tiene 14 años.

” Mi más grande anhelo, mi oración de todos los días, es tener la vida y la salud necesarias para seguir acompañándola, guiarla y verla convertirse en una mujer adulta. Ella es mi motor y mi mayor motivo para no rendirme”, se lee en la campaña.

|Captura de pantalla: GoFundMe

¿Quién es Carla Padrón, la voz de Shaina en Los Caballeros del Zodiaco?

El nombre de Carla Padrón es reconocido entre los seguidores del anime, principalmente para aquellos que crecieron con Los Caballeros del Zodiaco, ya que, fue quien le dió la primera voz a Shaina de Ofiuco en la versión latina por lo que se ha ganado el reconocimiento de fans ttanto de México como de Latinoamérica.

Además de su trabajo en el doblaje, la actriz tuvo experiencia en teatro y posteriormente se alejó de la industria para dedicarse al sector inmobiliario. Asimismo, se conoce que desde principios de los años 2000 reside en Mérida, Yucatán.