ÚLTIMA HORA: Muere actor que interpretó a Billy Batson en Shazam!, ¿cuál fue la causa de muerte y a qué edad falleció?

Los fans del universo de DC Comics están de luto. Resulta que se confirmó la muerte de Michael Gray, el actor que interpretó a Billy Batson en la serie de televisión Shazam!, la cual fue transmitida durante la década de 1970. Hasta el momento se sabe que murió el pasado 16 de octubre de 2026 en Palm Desert, California, a los 75 años. De acuerdo con la información difundida por TMZ, su publicista confirmó que fue por causas naturales.

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¿De qué murió Michael Gray, actor de Shazam!?

De acuerdo con la información difundida por TMZ, el representante del actor confirmó que Michael Gray falleció por causas naturales. Hace tiempo su salud había comenzado a deteriorarse por la edad hasta que su corazón dejó de latir. No especifican qué enfermedades padecía, ni se ofrecen más detalles médicos de los últimos días del actor.

¿Qué personaje interpretó Michael Gray en Shazam!?

Michael Gray dio vida a Billy Batson, el joven protagonista de Shazam!, el cual tenía el poder de convertirse en un poderoso superhéroe al pronunciar la palabra mágica “Shazam”. La versión en la que él participó fue una serie de acción real que se estrenó en Estados Unidos en 1974 y relató las aventuras de Billy mientras viajaba por distintas comunidades junto a su mentor, el cual era interpretado por Les Tremayne. Fue una serie infantil relacionada con los valores y las decisiones que se tienen que tomar todos los días.

“Oh my gosh, I’m Billy Batson again!”⚡️ The Billy Batson actor from the 1970s ‘SHAZAM!’ series, Michael Gray, behind the scenes of his Fury of the Gods cameo! 🥹 https://t.co/lAwh4M3ohq — Shazam Updates (@ShazamNews) April 8, 2023

¿Michael Gray apareció en la película Shazam! La furia de los Dioses?

El actor tuvo una breve aparición en Shazam! La furia de los Dioses, la cual se estrenó en 2023. Su participación funcionó como guiño a la serie clásica de este superhéroe y como un reconocimiento al actor. Los fans lo recordarán por siempre como el actor que ayudó a llevar la aventura de Shazam a la televisión y las personas décadas antes de las adaptaciones cinematográficas.

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