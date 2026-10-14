7 datos que debes saber antes del estreno del anime Cyberpunk Edgerunners 2, tras el lanzamiento del tráiler oficial
Pronto podremos conocer una nueva historia de la violenta ciudad de Night City. Esto es todo lo que debes saber de Cyberpunk Edgerunners antes de verla.
Estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo el esperado estreno de Cyberpunk: Edgerunners 2, la segunda temporada del exitoso anime que llegó a una popular plataforma de streaming, la cual llega con una nueva historia, nuevos personajes y mucha acción. El lanzamiento será el 20 de octubre de 2026 y aquí te dejamos 7 cosas que debes saber sobre Cyberpunk: Edgerunners 2 antes de verla:
- La segunda temporada tendrá un total de 10 episodios
- Regresa Night City, la peligrosa metrópolis futurista que ya conocemos está de regreso
- Cyberpunk: Edgerunners 2 tendrá nuevos protagonistas
- La venganza será uno de los temas centrales
- Studio TRIGGER y CD PROJEKT RED vuelven a trabajar juntos
- Habrá música original; de hecho, el tráiler presenta “You Can’t Run From Me”, interpretada por Rico Nasty
- No tienes que ver la primera temporada para comprender esta
- La dirección corre a cargo de Kai Ikarashi
- Algunos de los personajes que veremos son: Roman Carax, Talia Yang, Weak Kingsley y D
- Se estrena el próximo 20 de octubre de 2026 en la popular plataforma de streaming
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Reckless. Doomed. Unforgettable. Cyberpunk: Edgerunners 2 arrives October 20th, only on Netflix. https://t.co/njsphsn1MN— Netflix Anime (@NetflixAnime) October 14, 2026
¿Cada cuándo se van a estrenar nuevos episodios?
Por fortuna para los seguidores y amantes del Anime, podrán ver la serie completa de una sentada si así lo desean. Esto quiere decir que todos los episodios estarán disponibles a partir del día de estreno, que es el 20 de octubre de 2026.
¿Cyberpunk: Edgerunners 2 es para niños?
Si tú no estás sumergido en el mundo del anime y no sabes si Cyberpunk: Edgerunners 2 es un anime adecuado para el público infantil; la respuesta es no. Al igual que la primera temporada, la serie contiene altas dosis de violencia explícita, temas oscuros y un estilo visual enfocado al público adulto. Lo mejor es evitar que los más pequeños vean este tipo de contenido.