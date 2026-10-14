7 datos que debes saber antes del estreno del anime Cyberpunk Edgerunners 2, tras el lanzamiento del tráiler oficial

Estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo el esperado estreno de Cyberpunk: Edgerunners 2, la segunda temporada del exitoso anime que llegó a una popular plataforma de streaming, la cual llega con una nueva historia, nuevos personajes y mucha acción. El lanzamiento será el 20 de octubre de 2026 y aquí te dejamos 7 cosas que debes saber sobre Cyberpunk: Edgerunners 2 antes de verla:



La segunda temporada tendrá un total de 10 episodios Regresa Night City, la peligrosa metrópolis futurista que ya conocemos está de regreso Cyberpunk: Edgerunners 2 tendrá nuevos protagonistas La venganza será uno de los temas centrales Studio TRIGGER y CD PROJEKT RED vuelven a trabajar juntos Habrá música original; de hecho, el tráiler presenta “You Can’t Run From Me”, interpretada por Rico Nasty No tienes que ver la primera temporada para comprender esta La dirección corre a cargo de Kai Ikarashi Algunos de los personajes que veremos son: Roman Carax, Talia Yang, Weak Kingsley y D Se estrena el próximo 20 de octubre de 2026 en la popular plataforma de streaming

También te puede interesar: Avengers Doomsday: Se filtran los nombres de las 3 actrices que darán vida a las Brujas Latverianas

Reckless. Doomed. Unforgettable. Cyberpunk: Edgerunners 2 arrives October 20th, only on Netflix. https://t.co/njsphsn1MN — Netflix Anime (@NetflixAnime) October 14, 2026

¿Cada cuándo se van a estrenar nuevos episodios?

Por fortuna para los seguidores y amantes del Anime, podrán ver la serie completa de una sentada si así lo desean. Esto quiere decir que todos los episodios estarán disponibles a partir del día de estreno, que es el 20 de octubre de 2026.

¿Cyberpunk: Edgerunners 2 es para niños?

Si tú no estás sumergido en el mundo del anime y no sabes si Cyberpunk: Edgerunners 2 es un anime adecuado para el público infantil; la respuesta es no. Al igual que la primera temporada, la serie contiene altas dosis de violencia explícita, temas oscuros y un estilo visual enfocado al público adulto. Lo mejor es evitar que los más pequeños vean este tipo de contenido.